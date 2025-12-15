Прапор Чехії

У Чехії анонім задонатив близько 4,1 млн євро для потреб України. Кошти спрямують на зброю проти росіян.

Про це інформують на сторінці ініціативи Darek pro Putina.

Як зазначається, 100 000 000 чеських крон від анонімного донора розділили на 26 позицій.

«Ми в основному використаємо їх для придбання різних видів безпілотників, пластикової вибухівки, спорядження для підрозділів на фронті, а також дробовиків. Ми хочемо витратити ці гроші дуже швидко. Щоб вони якомога швидше „запрацювали“, — йдеться у повідомленні.

Раніше проросійський прем’єр у Чехії зробив заяву про фінансування України. За його словами, країна не підтримуватиме ініціативу Європейського Союзу.

Як відомо, наступного тижня лідери ЄС планують обговорити складну схему надання кредиту Україні. Вона передбачає використання заморожених російських активів. Утім йдеться і про національні гарантії з боку окремих держав.

«Ми не братимемо жодних гарантій і не вкладатимемо жодних коштів», — сказав новообраний прем’єр-міністр країни Андрей Бабіш у відеозверненні.