"Тато хотів, щоб я навчився грати": як здійснилася мрія сина загиблого героя

Це історія про людей, які вміють ставати чарівниками і здійснювати дитячі мрії.

Нещодавно кореспонденти ТСН розповідали про шістьох дІток загиблого героя з Волині. Вони наколядували 2075 гривень і все передали на ЗСУ.

Сюжет ТСН про юних благодійників побачив підприємець з Києва і разом з друзями вирішив підтримати діток та їхню маму.

Вони анонімно здійснили одну з мрій родини.

"Про цю родину ТСН розповідала коли 6 діток загиблого воїна заколядували більше двох тисяч гривень і все віддали військовим. Не співала, але пританцьовувала навіть найменша – Світланка", – розповіла кореспондентка ТСН.

Саме тоді найстарший син, п’ятнадцятирічний Віталій, розповів нам про мрію. Нову гітару, на якій би зміг зіграти мелодію, яку вчив для тата, але так і не встиг зіграти.

"Ця мелодія важлива є, бо тато хотів, щоб я її навчився грати", – сказав Віталій Головчак, син загиблого військового.

Зіграти її не зміг і нам, бо стареньку гітару поламали менші брати. Подивившись сюжет ТСН, виправити ситуацію взявся підприємець із Києва. І з подарунком-мрією делегував на Волинь Сергія.

Було прийнято рішення, що треба надати можливість Віталію зіграти цю мелодію, ту, яку тато попросив його зіграти. Тож Віталій під схлипування мами нарешті грає те, що обіцяв батькові.

Хлопець, як і його тато, грати на гітарі вчився сам. Вдвох вони часто влаштовували вдома посиденьки зі співами. Тепер, обіцяє Віталій, тут знову залунає музика і він заново вчитиметься бути щасливим.

З виконаною місією бодай трошки ощасливити родину Сергій повертається до Києва. Але обіцяє повертатися ще.

Також нагадаємо, що у зруйнованому Лимані відновлюють шкільні класи, щоб навчати дітей, які живуть з батьками у підвалах.

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