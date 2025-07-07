"Подарунок моря": в Одесі на пляжі виявили небезпечний предмет: "Подарунок моря

Відпочивальники знайшли уламок дрона / © Pixabay

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На одному з пляжів Одеси, яка неодноразово ставала мішенню для російських ударів дронами, морем винесло фрагменти безпілотного літального апарату.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

На кадрах видно натовп, який активно розглядає знайдену деталь, схожу на крило дрона. Частина очевидців намагалася навіть торкатися уламків, незважаючи на відсутність будь-якої перевірки з боку фахівців.

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Поведінка цивільних викликала хвилю обговорень у соцмережах. «Це не хоробрість — це відсутність мозку», — обурюється один із користувачів. Інші ж жартують або реагують з іронією: «Передача „Природний відбір“. Пряма трансляція».

Дата публікації 19:43, 07.07.25 Кількість переглядів 5 «Подарунок моря»: в Одесі на пляжі виявили небезпечний предмет

Водночас більшість коментаторів наголошують: у подібних випадках слід діяти відповідно до інструкцій. «Є спеціально навчені люди, які мають займатися такими ситуаціями», — зазначають у мережі.

У ДСНС неодноразово попереджали громадян: будь-які невідомі або підозрілі об’єкти, знайдені після обстрілу, можуть бути небезпечними. Вибухівка, залишки дронів або ракет можуть містити заряд або становити загрозу для здоров’я.

Правоохоронці нагадують, що при виявленні підозрілих предметів слід негайно звернутися в поліцію або до рятувальників, не наближатися і не чіпати їх.

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І хоча в Одесі подібні випадки вже не викликають сенсаційного ефекту — через регулярні атаки — потрібно не втрачати пильність. Адже недбале ставлення до подібних знахідок може коштувати життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 7 липня російські війська обстріляли Одесу, убивши цивільну людину