Подарунок на Миколая і гвинтик більше не "за життя": Мережа вибухнула мемами про ліквідацію Киви

ТСН.ua зібрав найкращі меми про ліквідацію зрадника і колаборанта Киви.

У середу, 6 грудня, зрадника України, екснардепа Іллю Киву знайшли мертвим у Підмосков'ї.

Українці одразу ж відреагували на цю новину шквалом кумедних мемів. Найкращі з них зібрав ТСН.ua.

Жарт про гвинтика

У Мережі сьогодні чи не найбільше жартів про "маленький гвинтік". Ми нагадаємо читачам, звідки "ростуть ноги" цього жарту. Справа в тім, що у 2021 році Ілля Кива захистив наукову дисертацію, після чого спалахнув величезний скандал.

На одній із зустрічей із журналістами Кива і сказав свою знамениту фразу про те, що він "маленький гвинтік"