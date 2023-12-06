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Подарунок на Миколая і гвинтик більше не "за життя": Мережа вибухнула мемами про ліквідацію Киви

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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683
Час на прочитання
2 хв
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Подарунок на Миколая і гвинтик більше не "за життя": Мережа вибухнула мемами про ліквідацію Киви

Соцмережі вибухнули мемами після ліквідації колаборанта Киви / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua зібрав найкращі меми про ліквідацію зрадника і колаборанта Киви.

У середу, 6 грудня, зрадника України, екснардепа Іллю Киву знайшли мертвим у Підмосков'ї.

Українці одразу ж відреагували на цю новину шквалом кумедних мемів. Найкращі з них зібрав ТСН.ua.

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Жарт про гвинтика

У Мережі сьогодні чи не найбільше жартів про "маленький гвинтік". Ми нагадаємо читачам, звідки "ростуть ноги" цього жарту. Справа в тім, що у 2021 році Ілля Кива захистив наукову дисертацію, після чого спалахнув величезний скандал.

На одній із зустрічей із журналістами Кива і сказав свою знамениту фразу про те, що він "маленький гвинтік"

Українці сьогодні пригадали це, зробивши купу мемів.

Джерело: t.me/memorshinska / ©
Джерело: t.me/memorshinska
Джерело t.me/skldn / © Фото з соціальних мереж
Джерело t.me/skldn / Фото: Фото з соціальних мереж
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Подарунок на Миколая

Також українці зауважили, що сьогодн вперше країна відзначає День Святого Миколая за новим календарем, тому подарунок на свята вийшов особливим.

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Вся стрічка – у ківі

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Джерело: t.me/baba_i_kit / ©
Джерело: t.me/baba_i_kit
© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж

В Мережі вже навіть жартома припускають, хто стоїть за ліквідацією.

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"Людина року" за версією соцмереж

Сьогодні журнал Time назвав "Людиною року" співачку Тейлор Свіфт. Проте українці не погодилися з таким рішенням.

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До своєї втечі до РФ Кива був нардепом від проросійської партії "Опозиційна платформа — За життя".

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А 2014 року зрадник взагалі був у складі "Правого сектора" і навіть інколи говорив правильні речі. Карма – вона така.

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Українці погодилися з архівним відеозверненням Киви "про велике свято для українців".

А ми нагадаємо, що місць на концерті Кобзона вистачить для всіх окупантів та колаборантів.

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Дата публікації
Перегляди
683
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