Подарунок на Миколая і гвинтик більше не "за життя": Мережа вибухнула мемами про ліквідацію Киви

ТСН.ua зібрав найкращі меми про ліквідацію зрадника і колаборанта Киви.
У середу, 6 грудня, зрадника України, екснардепа Іллю Киву знайшли мертвим у Підмосков'ї.
Українці одразу ж відреагували на цю новину шквалом кумедних мемів. Найкращі з них зібрав ТСН.ua.
Жарт про гвинтика
У Мережі сьогодні чи не найбільше жартів про "маленький гвинтік". Ми нагадаємо читачам, звідки "ростуть ноги" цього жарту. Справа в тім, що у 2021 році Ілля Кива захистив наукову дисертацію, після чого спалахнув величезний скандал.
На одній із зустрічей із журналістами Кива і сказав свою знамениту фразу про те, що він "маленький гвинтік"
Українці сьогодні пригадали це, зробивши купу мемів.
Подарунок на Миколая
Також українці зауважили, що сьогодн вперше країна відзначає День Святого Миколая за новим календарем, тому подарунок на свята вийшов особливим.
Вся стрічка – у ківі
В Мережі вже навіть жартома припускають, хто стоїть за ліквідацією.
"Людина року" за версією соцмереж
Сьогодні журнал Time назвав "Людиною року" співачку Тейлор Свіфт. Проте українці не погодилися з таким рішенням.
До своєї втечі до РФ Кива був нардепом від проросійської партії "Опозиційна платформа — За життя".
А 2014 року зрадник взагалі був у складі "Правого сектора" і навіть інколи говорив правильні речі. Карма – вона така.
Українці погодилися з архівним відеозверненням Киви "про велике свято для українців".
А ми нагадаємо, що місць на концерті Кобзона вистачить для всіх окупантів та колаборантів.