Подарунок Путіну: чому Трамп зробив Україну цапом-відбувайлом, відкрито ставши на бік Росії

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Трамп остаточно став на бік Путіна. Чергові звинувачення президента США на адресу України, звісно, можна намагатися пояснити наближенням проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада. На тлі рекордно низьких рейтингів як самого Трампа, так і республіканців, які ризикують втратити більшість не лише в Палаті представників, а й у Сенаті, чинна американська адміністрація намагається перекласти відповідальність за власні ж помилки на інших.

І цапом-відбувайлом Трамп та його команда вирішили зробити саме Україну. Нас звинувачують у зростанні цін на дизель на американських заправках, дефіциті зброї на складах Пентагону, небажанні підписувати капітуляційний «мир» із Путіним тощо. За інформацією Financial Times, США навіть пропонували Європі розблокувати частину заморожених у Бельгії активів російського Центробанку та передати їх до нової фінансової структури під контролем Америки. Це, за словами спецпредставників Віткоффа та Кушнера, начебто має спонукати Путіна до відновлення переговорів.

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Так само задобрити очільника Кремля мала й дизельна оборудка з Трампом та відповідне зняття санкцій. У поступках Кремлю Вашингтон пішов ще далі, обмеживши обмін розвідданими з Україною, не завжди тепер попереджаючи про пуски російської балістики, та роботу Starshield (військової версії супутникового зв’язку SpaceX / Starlink). Водночас Ілон Маск і команда Трампа довго перекидали один на одного відповідальність за це, доки Reuters, посилаючись на двох американських та одного західного посадовця, не повідомив, що наказ про обмеження роботи Starshield для України надійшов із Білого дому.

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Американські ЗМІ звертають увагу на те, що на відкриту співпрацю з Путіним Трамп пішов після їхньої останньої телефонної розмови 9 жовтня. Що ж такого президент США почув з Кремля? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Примушення України до капітуляції: що робила команда Трампа

ТСН.ua кже писав, що Трамп і його найближче оточення ніколи не симпатизували Україні. Вперше це яскраво проявилося наприкінці лютого минулого року, коли Зеленський приїхав до Вашингтона. Американський очільник і його команда накинулися на українського президента, звинувачуючи в невдячності та дорікаючи відсутністю карт у війні з РФ. Тоді багато хто вбачав у цьому скандалі гру Трампа на публіку, заплющуючи очі на його справжній світогляд.

Чинний президент США неодноразово повторював, що Україні не треба було починати війну проти значно більшої за масштабами й ресурсами Росії. І говорив він це так, наче Україна перша напала на Росію. Ба більше, торік американська адміністрація навіть була готова визнати тимчасово окупований Крим російським задля досягнення угоди з Кремлем. Про це американські ЗМІ писали вже після того, як у Трампа вперше заблокували обмін розвідданими з Україною, щоб змусити Київ дати згоду на початок переговорів із Москвою без попереднього встановлення режиму припинення вогню.

Також торік у липні, коли з’явився натовський механізм закупівель американської зброї PURL коштом європейських та інших союзників України, Пентагон заявив про призупинення військової допомоги Києву, передбаченої ще за президентства Байдена, посилаючись на скорочення американських запасів. Це сталося після першої воєнної кампанії США та Ізраїлю проти Ірану в червні 2025 року. Тож сьогоднішні заяви американського президента, що це військова допомога Україні за президентства Байдена виснажила збройні запаси Пентагону, а не друга програна Трампом війна проти Ірану, — відверта брехня.

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Балотуючись вдруге 2024 року, Трамп обіцяв закінчити війну Росії проти України за 24 години ще до вступу на посаду. Після інавгурації 2025-го адміністрація США припинила військову допомогу Україні, вперше заблокувала обмін розвідданими, а очільник Пентагону Піт Гегсет відмовився від керівної ролі в контактній групі «Рамштайн». Торік у серпні Трамп провів саміт із Путіним на Алясці, після чого Вашингтон вимагав від України територіальних поступок в обмін на отримання американських гарантій безпеки.

«Протягом усього свого президентства Трамп ставився до України з глибоким скептицизмом, зображуючи Зеленського як перешкоду, а Путіна — як потенційного партнера», — зазначає The New York Times у статті про те, як змінювалася підтримка України за президентства Трампа.

Лише один дзвінок: вибори та рейтинги

Тиждень тому, коли українська та європейська переговорні команди приїхали до гольф-клубу Стіва Віткоффа в Маямі обговорити умови відновлення перемовин з росіянами, Трамп провів півторагодинну телефонну розмову з Путіним. Саме після цього американський президент оголосив про зняття санкцій з російського дизеля і його експорт до США та на світові ринки. Трохи згодом Україна припинила отримувати повну інформацію про пуски російської балістики, а роботу Starshield було обмежено.

«Шкода, що ми втрачаємо сильного партнера. Боляче, коли президент Трамп стає на інший бік — не наш. Якщо ти (США за Трампа — Ред.) посередині, то маєш залишатися посередині, а не ставати на неправильний бік. Я вважаю, що його радники помиляються. Не знаю, хто підштовхує його не в тому напрямку. Це не той бік історії, який правильний», — сказав Зеленський в інтерв’ю британському журналістові Пірсу Моргану, додавши, що почувається зрадженим.

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Також український очільник наказав відновити удари по російських НПЗ попри неодноразові ультимативні вимоги Трампа їх припинити. Скориставшись обмеженням надання Києву розвідувальних даних, Росія посилила свої удари по цивільних та енергетичних об’єктах України. За даними ООН, у вересні кількість цивільних жертв в Україні через удари російських ракет і безпілотників зросла на 85%. Проте, схоже, що Трампу, який переймається лише тим, як не постати перед другим імпічментом, байдуже.

«Тепер якщо ви кажете мені, що Зеленський знову б’є по нафтопереробних заводах, то все, що він робить, — це підвищує світові ціни на нафту. Я вважаю, що це ганьба. Є багато інших цілей, по яких можна завдавати ударів», — заявив Трамп в інтерв’ю телеканалу Newsmax.

Також американський президент припустив, що якщо мирна угода з Росією й буде укладена, то вже без Зеленського, ще раз закликавши провести в Україні вибори. Водночас Трамп жодним чином не згадав про те, на яку кількість односторонніх поступок він уже пішов лише заради того, щоб начебто отримати згоду Путіна на переговори. Ба більше, за інформацією Reuters, американська адміністрація також розглядає можливість послаблення санкцій проти російського тіньового флоту.

Аналізуючи останні рішення Трампа, який уже відкрито став на бік Путіна, експерти звертають увагу, що все це сталося після останньої телефонної розмови президента США й очільника Кремля. Що такого Путін міг сказати Трампу? Думки аналітиків щодо цього сильно розділилися: від погроз Путіна ескалювати війну на Близькому Сході до пропонування Кремлем багатомільярдних економічних угод, які можуть збагатити сім’ю та оточення чинного президента США. Дехто звертає увагу й на світогляд Трампа, який тяжіє до таких диктаторів, як Путін і Сі Цзіньпін.

Рацію мають і ті, хто звертає увагу на рекордно низькі рейтинги схвалення Трампа напередодні проміжних виборів до Конгресу. Ціни на заправках та інфляція залишаються основними факторами невдоволення американців політикою чинного президента. Проте це, авжеж, не привід укладати оборудки з воєнним злочинцем Путіним, намагаючись знизити ціни на заправках. Хоча, може, це ще не кінець. За словами президента Зеленського, після дизельної ми можемо побачити й інші енергетичні угоди США з Росією.

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