Подарунок від Миколая: хто і навіщо вигадав скандал із російськомовною дитиною у львівському садочку

Подарунок Миколая: хто і навіщо вигадав скандал із російськомовною дитиною у львівському садочку

В Україні — новий скандал через російську мову. Цього разу у Мережі поширили інформацію, що в одному із дитсадочків Львова нібито спеціально не дали подарунок на Миколая дитині, яка говорить російською.

Що відомо про скандал, чи мав він взагалі місце і традиційно — до чого тут Росія, з’ясовував ТСН.ua.

Миколайчик не вітатиме «московоротих»

У соціальних мережах поширили скриншот нібито повідомлення з внутрішнього чату садочка і відповідь на нього. У повідомленні мама дитини скаржиться російською мовою про те, що її дитині не дали подарунок на День святого Миколая. Їй відповіли, що подарунок не дали через те, що дитина разом з батьками написали листа Миколаю російською мовою. І у Львові всі мають говорити державною мовою, говорячи, що «Миколай вирішив не дарувати подарунки „московоротим“.

Згодом авторка поста схоже, видалила і саму публікацію, і свій акаунт. Зрозуміло, що це був черговий фейк і вкид росіян.

Під час перевірки достовірності інформації ні відповідного поста у соцмережах, ні самої авторки відповідного повідомлення не було знайдено. Більше того, інформація про цей випадок, який начебто мав місце у львівському дитсадочку, поширило лише одне медіа — яке знаходиться на російському домені. Через це у користувачів соцмереж з’явилися справедливі підозри, що це був черговий фейк і вкид росіян.

Що каже влада

Голова департаменту освіти і культури Львівської міської ради Андрій Закалюк 8 грудня у Facebook прокоментував інцидент.

Він назвав цю інфомацію фейком, щоб розсварити людей між собою, посіяти недовіру й образи там, де їх немає.

«Мережею шириться скриншот з начебто львівського садочка, де дитині не дали подарунок від Миколая через те, що вона спілкується російською. Це неправда. Ми ретельно усе перевірили і запевняємо, що в комунальних садках Львова такої ситуації не було», — запевнив чиновник.

Він наголосив, що у львівських садочках усі діти рівні.

«Наші заклади освіти — простір безпеки та підтримки. Дитина не може та не має відповідати за погляди і вчинки своїх дорослих», — підсумував він.

Розголос у Мережі

Цю «новину» активно поширили російські пропагандистські ЗМІ, які вкотре звинуватили Україну, що російськомовні тут є нібито «людьми другого сорту». Так, колега Соловйова, пропагандистка Юлія Вітязєва пригрозила українцям «сидіти до весни без світла».

Блогер і волонтер Сергій Стерненко звернув увагу, що тримільйонний Telegram-канал «Труха» також поширив російське ІПСО про Миколая.

Зрештою, пост «Труха» видалила, але питання щодо інформаційної гігієни в українських пабліків залишилося.

Чому українці так швидко «повелися» на фейк

Можемо припустити, що українці у цей фейк легко повірили, бо нещодавно трапився випадок з російськомовною дитиною на Київщині: у садочку в Білій Церкві вчителька почала виправляти мову дитини-переселенки, яка говорила російською, після того, як їй зробила зауваження одна з мам.

Ірина Савченко-Кісельова розповіла, що після того, як інша вихователька стала допомагати дівчинці з вимовою українських слів, інші діти навколо почали автоматично повторювати правильні варіанти. Її син перестав приносити додому русизми, а останнє слово «да» повністю зникло з його мовлення до початку осені. Тому булінгу у своїй ініціативі вона не бачить.

Тут думка користувачів розділилися. Одні повністю на стороні мовної активістки.

Інші все ж вбачають у цьому цькування дитини.

Варто зауважити, що на сторону пані Ірини стала Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

Мовна омбудсменка наголосила, що» захист права дитини на отримання освіти в дошкільному комунальному закладі державною мовою є цілком законною, обґрунтованою й необхідною вимогою».

Крім того, вона засудила кампанію цькування Ірини Савченко-Кісельової у соцмережах через позицію щодо української мови у закладах дошкільної освіти.

Нагадаємо, що блогерка Олена Мандзюк втрапила у скандал, коли заявила, що її діти «можуть і відпи*дити дитину, яка говорить мовою терористів».