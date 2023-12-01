Подаруй новорічне диво дітям Героїв

Відсьогодні стартував новорічний проєкт SOCAR спільно з благодійною платформою dobro.ua та фондом «Діти Героїв». В рамках ініціативи збиратимуться кошти на подарунки дітям, які втратили своїх батьків.

Новорічні свята – час дивовижних емоцій та подій. З дитинства кожен з нас очікував на ці дні, аби зазирнути під ялинку та провести довгоочікувані вечори у колі близьких.

Але війна змінила все.

Велика кількість людей зараз далеко від своїх рідних та чекають на їх повернення з поля бою. На жаль, є і ті сім'ї, які більше не зможуть зібратися за святковим столом всією родиною через втрату найрідніших на війні.

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Особливо складно втрати переживають діти. Їм потрібна особлива підтримка, увага та турбота. Саме тому вже вдруге SOCAR спільно з благодійною платформою dobro.ua та фондом “Діти Героїв” втілюють новорічну ініціативу, спрямовану на привітання дітей Героїв.

Щоб долучитись та створити новорічне диво для малечі, придбайте в мережі SOCAR особливу листівку з малюнками дітей, на яких вони зобразили свої мрії. Листівку можна залишити собі на згадку або написати теплі новорічні побажання дитині та покласти її у спеціальну поштову скриньку на АЗК. SOCAR гарантовано доставить ваше привітання маленькому адресатові! Гроші від продажу благодійних товарів будуть спрямовані на проєкт підтримки діток Героїв.

Мета SOCAR - привітати сотні діток, але завдяки вашим внескам їх кількість може збільшитися. Давайте робити добро разом!