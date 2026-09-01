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Відомий виробник харчування для домашніх улюбленців Purina® спільно з мережею супермаркетів VARUS і благодійним фондом Happy Paw запустили колаборацію на підтримку тварин у притулках.

У 17 супермаркетах VARUS з’явилися спеціальні «Пухнасті бокси».

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Кожен відвідувач магазину тепер може легко долучитися до доброї справи та поділитися турботою з тими, хто цього найбільше потребує.

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Як працює механіка проєкту:

1.Відвідайте один із супермаркетів VARUS, де встановлено благодійний бокс. 2.Оберіть вологий чи сухий корм або смачні ласощі від Purina®. 3.Залиште придбаний корм у «Пухнатому боксі» поблизу входу або виходу з магазину.

Уся зібрана допомога передаватиметься напряму місцевим притулкам-партнерам фонду Happy Paw. Сьогодні у цих шелтерах мешкають тисячі тварин — покинутих, врятованих від жорстокого поводження або евакуйованих волонтерами з зони бойових дій.

Саме такі улюбленці стали пухнастими героями цієї ініціативи. Наприклад, кішка Шкварка та собака Валя, які наразі перебувають під опікою притулку «Бест Френдз» у Київській області, стали офіційними «обличчями» «Пухнастих боксів», уособлюючи тисячі хвостиків, які щодня чекають на свою порцію корму та нову люблячу родину.

Дізнатися більше про ініціативу та ознайомитися з деталями можна на офіційній сторінці: Додай пачку щастя для безпритульних хвостиків у VARUS.

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Адреси супермаркетів VARUS, де вже працюють «Пухнасті бокси», можна знайти за цим посиланням — purina.ua.

Хто отримає допомогу?

Притулки, які отримують допомогу з боксів: БО «ЦСА „Гостомельський притулок для тварин“, ГО „Даруючи надію“, „ГО Анімал СОС Одеса“, БО „БФ „Котофеї“, БО „БФ „Дім врятованих тварин „Фея“, ГО „Улюблені тварини“, ГО „Розбуди своє серце“, Дніпровська міська ГО захисту тварин „Вірність“, ГО „Вікно в життя“, ГО „Кращий друг“, БО „БФ „Манана“, БО ВОБФЗТ „Планета“, ГО „Зоодопомога“.

Долучайтеся до допомоги — додайте свою пачку щастя в життя безпритульних хвостиків.

У червні 2026 року небайдужі покупці мережі супермаркетів VARUS пожертвували понад 160 кг корму для безхатніх тварин.

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