Подати документи на вступ до ВНЗ 2023 року можна буде онлайн: правила

Для підтвердження вибору місця навчання достатньо буде визначитися в особистому електронному кабінеті вступника.

Подати документи на вступ до ВНЗ України та підтвердити вибір навчального закладу під час вступної кампанії 2023 року можна буде онлайн.

Про нові правила приймання документів для вступу повідомили у Міносвіти.

Там пояснили, що ключовим інструментом вступної кампанії-2023 стає особистий електронний кабінет вступника. Він дозволяє швидко, в будь-якому місці та в будь-який час внести необхідні дані для подання заяв як на вступні випробування у ВНЗ, так і на участь у конкурсному відборі.

"Для підтвердження вибору місця навчання достатньо буде визначитися в особистому електронному кабінеті вступника", – зазначили в МОН.

Щоб здобути фахову передвищу освіту за бюджетні гроші вступники складатимуть творчий конкурс (для визначеного переліку спеціальностей) або ж проходитимуть співбесіду з одного або двох предметів.

Абітурієнти, які навчатимуться на контрактній формі, мають подати мотиваційні листи.

Майбутні бакалаври мистецьких та спортивних спеціальностей мають скласти творчий конкурс.

Усі решта майбутніх студентів бакалаврату, а також магістри медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування мають надати результати національного мультипредметного тесту.

Вступників до магістратури зараховуватимуть за результатами:

єдиного вступного іспиту;

єдиного фахового вступного випробування;

фахового іспиту в закладі освіти для вступу на інші спеціальності.

Пільгові категорії 2023 року залишаються незмінними, зокрема – для жителів тимчасово окупованих територій. Зареєстровані на таких територіях вступники зможуть пройти процедури вступу дистанційно та укласти угодупро навчання впродовж трьох місяців після початку навчального процесу.

З пільгами для жителів з територій активних бойових дій Міносвіти та Мін'юст планують визначитися у травні. Адже все залежить від воєнно-політичної ситуації в Україні.

Нагадаємо, 2023 року абітурієнти знову замість ЗНО складатимуть національний мультипредметний тест. Він триватиме 180 хвилин, складатиметься з двох обов'язкових предметів (українська мова та математика) і одного з предметів на вибір. Три іспити відбуватимуться в один день.

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