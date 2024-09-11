Податкова береться за українців, які заробляють шалені суми на Only Fans

Гетманцев "наполегливо рекомендує" українцям задекларувати доходи та сплатити податки.
Податкова отримала інформацію щодо українців, які зароблять великі кошти, продаючи свої нюдси на платному контенті Only Fans.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його словами, сфера створення платного контенту на інтернет-платформі Only Fans громадянами України стрімко зростає, а кількість аккаунтів збільшується в середньому втричі щороку.
"За здійснення зазначеної діяльності користувачі отримують грошові кошти, а деякі з них – суми коштів у значних розмірах.Наприклад, громадянкою "С" одержано за створення платного контенту на інтернет-платформі "OnlyFans" за декілька років понад 4 млн $. Також, громадянкою "К" від зазначеної діяльності одержано понад 3 млн $, а громадянкою "Б" – близько 1,8 млн $", - зазначив він.
Він нагадав, що, відповідно до положень ПК України, платник податку, який отримує іноземні доходи, отримані з джерел за межами України, за наслідками звітного податкового року зобов’язаний подати податкову декларацію, задекларувати такі суми з їх відповідним оподаткуванням.
"Позитивно ставлячись до будь-якого заробітку грошей, не повʼязаного з насильством, наполегливо рекомендую таким громадянам все ж таки виконати податковий обовʼязок - задекларувати доходи та сплатити податки", - наголосив Гетманцев.
Голова підкреслив, що неподання податкової декларації є підставою для донарахування податку від суми одержаного доходу за ставкою 18 % та військового збору за ставкою 1,5 %, а також 25 % від штрафних санкцій. Також він попередив про розмову із Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Нагадаємо, у Києві поліція розслідує справу щодо блогерки Only Fans, яка продала правоохоронцям свої інтимні фото.
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