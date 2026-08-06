Податкова передасть Міноборони дані про чоловіків призовного віку

Реєстр "Оберіг" / © ТСН.ua

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Кабінет Міністрів України зобов’язав Державну податкову службу передати Міністерству оборони дані з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про громадян, інформація про яких має бути внесена або актуалізована в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

Відповідні зміни передбачені постановою уряду № 981 від 29 липня 2026 року.

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Документом внесено зміни до порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

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Згідно з постановою, Державна податкова служба протягом 90 календарних днів має передати Міністерству оборони передбачені законодавством відомості про громадян України віком від 18 до 60 років.

Метою такого обміну інформацією є автоматична звірка даних Державного реєстру фізичних осіб — платників податків із відомостями військового обліку для актуалізації інформації в реєстрі «Оберіг».

Очікується, що це дасть змогу виявити громадян, інформація про яких відсутня у військовому реєстрі, а також усунути розбіжності у вже наявних записах. Зокрема, йдеться про невідповідності в адресах проживання, паспортних даних та інших персональних відомостях.

До ухвалення цих змін оновлення інформації про військовозобов’язаних здебільшого здійснювалося через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки або шляхом обміну даними через окремі державні інформаційні системи.

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Постанова набирає чинності відповідно до визначеного в ній порядку та спрямована на вдосконалення механізму ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Нагадаємо, в Україні пропонують кардинально змінити підхід до мобілізаційних заходів. Автор нової петиції на сайті Кабінету міністрів вимагає насамперед призивати громадян, які складали військову присягу, захистивши від мобілізації батьків неповнолітніх дітей.

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