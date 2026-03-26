Податкова перевірить доходи українців: хто "під прицілом" та кого оштрафують 2026 року
ДПС посилює контроль за онлайн-бізнесом та фрилансом, використовуючи дані від цифрових платформ для проведення понад тисячі планових та масових позапланових перевірок громадян 2026 року.
Державна податкова служба України отримає дані про доходи українців від цифрових платформ, таких як OLX, «Нова пошта» та інших іноземних сервісів. «Під приціл» потраплять ті, хто веде бізнес-діяльність онлайн. Саме завдяки таким джерелам фіскальні органи можуть відстежувати фінансову активність користувачів і виявляти доходи, які не були задекларовані.
Якщо виявляються розбіжності між офіційно задекларованими сумами та фактичними надходженнями — податкова має право ініціювати перевірку та вимагати пояснення. Про це повідомив керівник податкової практики Riyako&Partners Андрій Тімонов у коментарі Telegraf.
Позапланові податкові перевірки
У 2026 році ДПС України планує провести 1016 планових перевірок фізичних осіб, причому йдеться не про бізнес, а про звичайних громадян.
Перевірки розподілені на весь рік:
січень — 57 перевірок;
лютий — 81 перевірка;
березень — 84 перевірки;
квітень — 81 перевірка;
травень — 95 перевірок;
червень — 91 перевірка;
липень — 87 перевірок;
серпень — 83 перевірки;
вересень — 96 перевірок;
жовтень — 89 перевірок;
листопад — 91 перевірка;
грудень — 81 перевірка.
Водночас підкреслюється, що планові перевірки — лише частина, адже більшість перевірок на практиці є позаплановими. Головною причиною таких перевірок є отримання інформації про можливі порушення.
Дані будуть надходять як від українських сервісів, так і від міжнародних платформ. Податкова буде відстежувати доходи громадян і порівнювати їх із поданими деклараціями. Якщо доходи не задекларовані — людині можуть донарахувати податки і штрафи.
Експерти прогнозують, що кількість перевірок і надалі зростатиме. Це пов’язано з так званою «цифровою прозорістю».
До таких заходів відносяться активний обміном фінансовими даними, аналітикою банківських операцій і контролем доходів із цифрових платформ (фриланс, онлайн-продажі, контент-сервіси тощо). Особливо ризикують ті, хто отримує доходи онлайн і не декларує їх.
«Найпопулярніші» податкові порушення
Директор департаменту фізичних осіб ДПС Володимир Кизима назвав найпоширеніші порушення, які допускають громадяни:
неподання декларації про доходи;
заниження суми військового збору;
приховування доходів, що зменшує загальний річний оподатковуваний дохід;
випадки штучного завищення витрат;
відсутності підтвердних документів під час перевірок
ігнорування обов’язкової реєстрації платником ПДВ, якщо обсяг операцій за останній рік перевищує 1 млн грн.
Податкова поступово переходить до більш системного та масового контролю за доходами українців. Перевірки стають ширшими і частішими, а суми донарахувань можуть зростати.
