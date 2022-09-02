Податкова звітність для ФОП у вересні 2022: коли та що сплачувати

Хоч ставка податкового оподаткування доходів ФОП і знизилася з 5% до 2%, це не скасовує обов'язок вчасно сплачувати податки на спрощеній системі. Читайте в матеріалі ТСН.ua про податкову звітність 2022 у вересні.

Подання декларації за серпень 2022 і сплата єдиного податку

Платники повинні подати декларацію з зазначеним доходом, що був отриманий у попередній місяць. А потім сплатити єдиний податок за зниженою ставкою (2%). Декларація подається до 20 вересня, а єдиний податок сплачується до 30 вересня.

Якщо ви використовуєте застосунок "Дія" для сплати єдиного податку у 2%, то робити це можна до кінця кожного місяця за попередній період. Тобто протягом 10 днів від граничного подання декларації.

ФОП 1-ї та 2-ї групи сплачують єдиний податок за власним бажанням. Це регламентовано п. 9.1 підрозділу 8 розділу ХХ Податкового кодексу України.

Єдиний соціальний внесок за серпень 2022

Повний перелік платників податків, які сплачують єдиний соціальний внесок (ЄСВ), зазначається у ст. 4 закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

Єдиний соціальний внесок нараховується за ставкою 22% від мінімальної заробітної плати. Наразі мінімальна заробітна плата становить 6500 гривень, тому у вересні потрібно буде сплатити за серпень (при щомісячній сплаті) 1430 гривень. Починаючи від 1 жовтня 2022 року мінімальна заробітна плата зросте до 6700 гривень, а тому надалі ЄСВ становитиме 1474 гривень.

Хто звільняється від сплати ЄСВ

Згідно з п. 9-19 розділу VIII закону "Про ЄСВ", від сплати єдиного соціального внеску звільняються:

ФОПи та особи, які провадять незалежну професійну діяльність;

члени фермерських господарств.

Також підприємці спрощеної системи оподаткування 2-ї та 3-ї груп можна не сплачувати ЄСВ з мобілізованих до ЗСУ працівників (згідно з п. 9-20 розділу VIII закону Про ЄСВ).

Єдиний соціальний внесок також не сплачують ФОПи на загальній та на спрощеній системі оподаткування, якщо вони є особами з інвалідністю або пенсіонерами, які отримують пенсійні виплати чи соціальну допомогу.

Податковий календар на вересень 2022 для ФОП

До 20 вересня 2022 року потрібно:

сплатити авансові внески з єдиного податку ФОП на спрощеній системі оподаткування I та II за вересень місяць;

подати податкову декларацію та сплатити єдиний податок - для платників єдиного податку III групи на період дії воєнного стану (2%) за серпень 2022 року.

До 30 вересня 2022 року потрібно: