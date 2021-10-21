Податковий борг ФОПів зріс майже на півмільярда: хто винен державі найбільше

Податковий борг ФОПів зріс майже на півмільярда: хто винен державі найбільше

За 8 місяців 2021 року борг підприємців виріс на 451 млн гривень.

Податковий борг ФОПів зріс майже на пів мільярда. Такі дані оприлюднив Опендатабот за останні 8 місяців.

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Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 21 жовтня.

Зазначається, що найбільше заборгували державні підприємці, що займаються роздрібною торгівлею. Вони винні державі 1,7 мільярда гривень, що своєю чергою становить 26% від загальної суми сукупного боргу. Представники оптової торгівлі – 900 мільйонів гривень (14%). Підприємці, які займаються складськими господарствами – 487 мільйонів гривень (7%).

Найвірогідніше, до кінця року заборгованість зменшиться, адже ближче до Нового року більшість підприємців намагається гасити борги. Наразі, податковий борг ФОПів перед державою усього складає понад 7 мільярдів гривень.

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