Податки ФОП 2026: нові дедлайни, правила військового збору та штрафи за порушення

У лютому 2026 року на українських підприємців чекає низка критичних дедлайнів. Окрім традиційної річної звітності, фізичним особам підприємцям (ФОПам) важливо врахувати оновлені правила сплати військового збору, щоб уникнути санкцій з боку податкової.

До якого числа потрібно подати декларацію за 2025 рік

Форма звітності у 2026 році залишається такою ж, якою була у 2025 році. Проте варто враховувати той фактор, що терміни подання річної декларації суттєво відрізняються залежно від групи:

ФОП 3 групи — граничний термін до 9 лютого. Разом із декларацією обов’язково подається додаток по ЄСВ;

ФОП 4 групи — звіти приймаються до 20 лютого;

ФОП 1 та 2 груп мають найбільше часу — до 2 березня (оскільки 28 лютого випадає на вихідний).

ФОП на загальній системі крайній термін — 1 травня.

Військовий збір: що змінилося

У 2026 році сплата військового збору є обов’язковою для всіх спрощенців.

Для 1, 2 та 4 груп — сума фіксована. Його потрібно сплачувати незалежно від наявності прибутку.

Сума становить 10% від мінімальної зарплати (станом на лютий — 864,70 грн). Дедлайн — до 20 лютого за поточний місяць.

Для 3 групи військовий збір сплачується за формулою: 1% від доходу (додатково до основної ставки ЄП 3% або 5%).

Дедлайн сплати — до 19 лютого (разом із єдиним податком за IV квартал 2025 року).

Варто пам’ятати, що податкова служба прирівнює несплату військового збору до порушень зі сплати єдиного податку.

За несплату військового збору ФОПи 1 та 2 групи ризикують отримати штраф у розмірі 50% від суми збору плюс пеня за кожен день прострочення.

За неподання декларації може загрожувати штраф 340 грн. Зокрема, за повторне порушення протягом року сума зростає до 1020 грн.

Водночас систематична заборгованість перед бюджетом може призвести до втрати статусу платника єдиного податку.

Чого очікувати ФОПам у 2026 році

Через щорічну індексацію соціальних стандартів (прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати) у 2026 році податки для бізнесу зросли приблизно на 8%.

Головною особливістю року стала вимога сплачувати всі суми з точністю до копійки, щоб уникнути блокувань та пені.

У 2026 році обов’язкові платежі (фіксовані щомісячні податки для підприємців 1, 2 та 4 груп виглядають наступним чином:

1 група: Єдиний податок (ЄП) — 332,80 грн; військовий збір — 864,70 грн; ЄСВ — 1 902,34 грн;

2 група: ЄП — 1 729,40 грн; військовий збір — 864,70 грн; ЄСВ — 1 902,34 грн;

4 група: ЄП — розраховується індивідуально; ВЗ — 864,70 грн; ЄСВ — 1 902,34 грн.

Варто зауважити, що навіть мінімальна недоплата у кілька копійок тепер може стати причиною нарахування пені або проблем із податковими накладними.

Для 3 групи та ФОП на загальній системі ставки залишилися стабільними, проте фактичні суми зросли через збільшення бази оподаткування, зокрема:

Єдиний податок: 5% (або 3% для платників ПДВ);

Військовий збір: 1% від отриманого доходу;

ЄСВ: фіксовано 1 902,34 грн на місяць.

Для ФОП на загальній системі оподаткування:

ПДФО: 18% від чистого прибутку;

військовий збір: 5%;

ЄСВ: 22% (діє обмеження на максимальну базу — 20 мінімальних зарплат);

ПДВ: 20% (обов’язково при доході понад 1 млн грн на рік).

Коли ФОПам готуватися до ПДВ

2026 рік стане визначальним етапом реалізації Національної стратегії доходів. Поки уряд впроваджує нові цифрові інструменти контролю, бізнесу готують три фундаментальні законодавчі зміни.

Цьогоріч держава фокусується на виведенні доходів із тіні та цифровізації звітності. На порядку денному — три ключові ініціативи:

легалізація криптовалюти;

прозорість маркетплейсів (Rozetka, OLX, Prom);

ПДВ на спрощеній системі.

Найбільш обговорювана реформа — запровадження ПДВ для ФОПів-спрощенців. Це радикальна зміна моделі, яка наближає українське законодавство до європейських норм.

Попри активні обговорення, панікувати завчасно не варто. Офіційний і реальний графіки впровадження різняться:

офіційний план — уряд орієнтується на 1 січня 2027 року;

прогноз експертів — найімовірніше, ПДВ для спрощенців запрацює не раніше 2028 року.

Запровадження ПДВ для сотень тисяч підприємців потребує колосальної підготовки: від технічної модернізації реєстрів ДПС до масштабного навчання самих ФОПів. Держава змушена забезпечити тривалий перехідний період, щоб бізнес не зупинився через складність адміністрування.

