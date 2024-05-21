"Податок на бездітність": у Раді пропонують нову ініціативу – подробиці

У разі ухвалення цей закон набере чинності вже від 1 січня 2025 року.

Нардеп від партії "Слуга народу" Сергій Гривко зареєстрував законопроєкт №11264 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні", яким пропонується запровадити "податок на бездітність".

Проєкт закону опубліковано на сайті Верховної Ради.

Платниками "демографічного збору" пропонують зробити всіх фізичних осіб – резидентів України віком від 21 до 58 років.

Пропонується запровадити такі ставки збору:

1,5% від об’єкта оподаткування – для осіб, які не мають дітей;

1% від об’єкта оподаткування – для осіб, які мають одну дитину;

0,5% від об’єкта оподаткування – для осіб, які мають двох дітей.

Винятком стануть особи, які мають трьох або більше дітей; особи, які мають безпліддя або порушену репродуктивну функцію, що унеможливлює материнство (батьківство), з підтвердженням відповідних обставин належними медичними документами не рідше, ніж один раз на 2 роки; особи, які мають статус осіб з інвалідністю І групи.

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, його метою та завданнями є створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні, надання всебічної (фінансової, соціальної, психологічної, правової та іншої) підтримки сім’ям з дітьми (у довгостроковій перспективі – також надання підтримки молодим громадянам України, які вступають у доросле життя), забезпечення сімей з дітьми доступним житлом, транспортними засобами, задоволення інших їх соціально-економічних потреб, а також підвищення престижу материнства (батьківства) та стимулювання підвищення рівня народжуваності в Україні.

Законопроєктом, зокрема пропонується формування стабільного джерела покриття відповідних витрат у вигляді запровадження "демографічного збору".

Податковим агентом щодо демографічного збору є банківська установа, інша фінансова установа, оператор поштового зв’язку, а також будь яка інша фізична або юридична особа, яка приймає безготівковий платіж на користь платника збору.

Податкові агенти визначають категорію платника збору та індивідуальну відсоткову ставку збору на підставі документів, наданих клієнтами – фізичними особами.

Нагадаємо, демографи шокували прогнозом про кількість населення в Україні 2050 року.

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