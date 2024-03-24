Податок на "боягузтво": економіст про недоліки ідеї "бронювання за 35 тис. зарплати"

Ідея про бронювання всіх працівників із зарплатою від 35 тисяч гривень є дуже поганою і суперечить конституційним обов'язкам громадянина.

Таку думку висловив голова експертної ради Українського аналітичного центру, економіст Борис Кушнірук, передає "Еспресо".

Таку ідею експерт називає "податком на боягузтво" і легальною можливстю "відкупитися" від мобілізації.

"У тому вигляді, як це подається владою, воно виглядає недолуго і тому безперечно викликає незадоволення. Водночас я постійно наголошую, є конституційна норма про те, що цей обов'язок стосується всіх чоловіків дорослого віку, все інше - це вже політичне сприйняття цього процесу. Потрібно розуміти, що для того, щоб Україна як держава вижила, вона повинна вистояти не тільки на фронті, а й економічно. Тому все одно має бути система, яка б передбачала, що у вас якась кількість людей працює, сплачується податки, є споживання, відповідно – економіка повинна функціонувати", – каже економіст.

На його думку, підхід "хто показав більшу зарплату, той не йде служити" є кардинально неправильним.

"Підхід має полягати в тому, що ця історія не повинна бути прив'язана до сплачених податків, вона має бути прив'язана: по-перше, у тебе є певна компанія, яка створює додану вартість, значні податкові надходження.

По-друге – має бути встановлено, що людина, якщо підлягає броні, за неї має бути сплачена разова сума – декілька сотень тисяч гривень, а потім щомісяця окремо, крім податків, ще десятки тисяч гривень за цю бронь", – додав економіст Борис Кушнірук.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд працює над новою системою бронювання від військової служби за мобілізацією.

Народний депутат Федір Веніславський сказав, що у новому законопроєкті про мобілізацію передбачається бронювання або відстрочка не лише для держслужбовців, але й для низки інших професій, критично важливих для функціонування держави.

11 березня нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що бронювання від мобілізації можуть отримати всі працівники із зарплатою від 35 тисяч гривень.

ТСН.ua розбирався, що думають про таку ініціативу в оборонному комітеті ВРУ і чи дійсно в Україні бронювання від мобілізації буде за гроші.

На думку заступника командира 3-ї штурмової бригади, екскомандира полку "Азов" Максима Жоріна, така ідея узаконює принцип "війна для бідних".

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