Податок на нерухомість в 2022 році: нова ставка буде збільшена / pixabay.com

Податок на нерухомість у 2022 році зросте на 21%: скільки доведеться заплатити за зайві метри

Податок на нерухомість у 2022 році зросте на 21%: скільки доведеться заплатити за зайві метри

Головне управління Державної податкової служби у Києві повідомило, що у 2022 році зміниться ставка податку на нерухомість. Якою вона буде? Про це в матеріалі ТСН.ua.

Податок на нерухомість 2022 року: нова ставка

В Головному управлінні ДПС в місті Києві повідомили, що у 2022 році загальна ставка податку на нерухомість становитиме 97,5 гривень за 1 квадратний метр. А це на 21% більше, ніж в 2021.

Такі зміни зумовлені тим, що загальна ставка податку на нерухоме майно повинна становити не більше 1,5% розміру мінімальної зарплати, яка встановлюється законом на 1 січня. А відповідно до закону “Про державний бюджет України на 2022 рік” розмір мінімальної зарплати встановлено на відмітці 6500 гривень (розраховується таким чином: 6500*1,5%=97,5).

Також в Головному управлінні нагадали, що загальна ставка податку на нерухомість відрізняється від ставки на земельну ділянку.

Податок на нерухомість 2022: скільки будуть платити українці

Платити потрібно лише за зайву площу:

для квартир 60 м. кв;

для приватних будинків 120 м. кв;

для квартири та приватного будинку разом 180 м. кв.

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Зокрема, якщо у людини в власності є квартира, загальною площею, 100 м. кв, то у 2022 році податок на нерухомість в цьому випадку становитиме 3600 гривень (в 2021 — 2832 гривні).

Найбільше заплатять в 2022 році власники квартир, площею понад 300 м. кв. В цьому випадку розмір податку на нерухомість складатиме 25 тисяч гривень. Така ж сума передбачена для власників приватних будинків з загальною площею понад 500 м. кв.

Податок на нерухомість потрібно буде платити один раз на рік. І на його суму ніяк не впливає кількість людей, які прописані в будинку чи квартирі, та членів сім’ї. Нараховується податок на нерухомість 1 липня за минулий рік. Для сплати дається 30 днів з 1 липня або 60 днів з моменту отримання повідомлення з податкової. При прострочені виплати сума податку на нерухомість автоматично зростає на 10%.

Зміни в оподаткуванні операцій з нерухомістю

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Варто нагадати, що з 2022 року зміни торкнуться також оподаткування операцій з нерухомість. Це пов’язано з прийняттям законопроєкту 5600. Згідно з ним з доходу за продаж третього і наступних об’єктів житлової нерухомості за один календарний рік, потрібно буде додатково сплатити в державний бюджет 18% від суми договору купівлі-продажу. Така ж ставка передбачена при першому та кожному наступному продажі житлової нерухомості, яка перебувала у власності її продавця менше 3 років.

При продажі другого та наступних об’єктів комерційної нерухомості за рік ставка також складатиме 18%.