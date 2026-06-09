Верховна Рада / © Верховна Рада України

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У вівторок, 9 червня, Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроєкт №15111, який передбачає оподаткування цифрових платформ, відомий як «податок на OLX».

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосував 241 народний обранець.

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«Це був маяк МВФ. Але в цілому вийшов в кінці дуже притомний текст, який підтримали всі бізнес-асоціації», — зауважив він, оскільки ухвалення цього закону вимагав Міжнародний валютний фонд для виконання зобов’язань Києва.

Які платформи будуть опадатковуватися та коли запрацює

Відповідно до картки законопроєкту, йдеться про такі відомі цифрові платформи як OLX, Uklon, Bolt, Uber, Glovo та інші. Для фізосіб, які надають послуги чи оренду через такі сервіси, встановлюється пільгова ставка ПДФО 5% замість 18%, якщо вони не є ФОПами, працюють без найманих працівників та мають річний дохід до 7,2 млн грн. Податки за них сплачуватиме сама платформа.

Формально він має набути чинності не раніше січня 2027-го року. Однак поки будуть підписані всі меморандуми і запущена система обміну, варто очікувати, що запрацює ближче до 2028-го року.

Документ запроваджує європейську систему контролю, яка дозволить онлайн-сервісам автоматично ділитися з податковою інформацією про доходи своїх користувачів. Це зробить правила продажу та надання послуг в інтернеті повністю прозорими.

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Нагадаємо, раніше у МВФ погрожували, що Україна не отримає наступний транш допомоги та не зможе самостійно профінансувати пенсії та зарплати, якщо не ухвалить законопроєкти №15112-Д та №12360.

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