Бізнес на «аватарах»: на Закарпатті офіцер збирав гроші з підлеглих, які приходили на службу п’яними

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На Закарпатті майор отримував хабарі від підлеглих за те, щоб не «здавав» їх, коли ті приходили п’яні на військову службу.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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Йдеться про 52-річного майора, який раніше обіймав посаду заступника командира батальйону однієї з військових частин на Закарпатті. Хитрий офіцер вимагав від підлеглих гроші за те, щоб приховувати їхні адміністративні правопорушення, не доповідати про них вищому командуванню та не ініціювати притягнення військових до відповідальності.

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Зокрема, йшлося про появу на службі у нетверезому стані. За гроші майор обіцяв так званим «аватарам» не повідомляти про такі випадки командування.

Схема діяла з лютого 2024 року до лютого 2025 року. Зокрема, встановлено, що четверо військовослужбовців погоджувалися передавати майору гроші.

Частину коштів вони перераховували безпосередньо на його банківські картки, іншу — на картку знайомого військовослужбовця. Останній запевняв правоохоронців, що не знав про протиправний характер переказів.

Загалом від чотирьох підлеглих майор отримав понад 181 тисячу гривень.

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Новий епізод протиправної діяльності військового правоохоронці виявили під час документування іншого злочину — зловживання впливом. За цим фактом майора вже засуджено.

Майору інкримінують хабарництво (ч. 1, ч. 3 ст. 368 КК України). За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що командир взводу вимагав 80 тис. грн у сестри свого підлеглого і погрожував бійцеві «нулем».

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