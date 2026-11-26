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Податок на перегар: на Закарпатті майор рік покривав "аватарів" – скільки заробив
На Закарпатті «підприємливий» майор заробив понад 180 тисяч гривень, прикриваючи п’яних військових.
На Закарпатті майор отримував хабарі від підлеглих за те, щоб не «здавав» їх, коли ті приходили п’яні на військову службу.
Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
Йдеться про 52-річного майора, який раніше обіймав посаду заступника командира батальйону однієї з військових частин на Закарпатті. Хитрий офіцер вимагав від підлеглих гроші за те, щоб приховувати їхні адміністративні правопорушення, не доповідати про них вищому командуванню та не ініціювати притягнення військових до відповідальності.
Зокрема, йшлося про появу на службі у нетверезому стані. За гроші майор обіцяв так званим «аватарам» не повідомляти про такі випадки командування.
Схема діяла з лютого 2024 року до лютого 2025 року. Зокрема, встановлено, що четверо військовослужбовців погоджувалися передавати майору гроші.
Частину коштів вони перераховували безпосередньо на його банківські картки, іншу — на картку знайомого військовослужбовця. Останній запевняв правоохоронців, що не знав про протиправний характер переказів.
Загалом від чотирьох підлеглих майор отримав понад 181 тисячу гривень.
Новий епізод протиправної діяльності військового правоохоронці виявили під час документування іншого злочину — зловживання впливом. За цим фактом майора вже засуджено.
Майору інкримінують хабарництво (ч. 1, ч. 3 ст. 368 КК України). За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Раніше ми писали, що командир взводу вимагав 80 тис. грн у сестри свого підлеглого і погрожував бійцеві «нулем».