Третій Президент України Віктор Ющенко зустрівся з головою Національної спілки художників України Костянтином Чернявським. Віктор Ющенко висловив свою підтримку українським митцям та запропонував долучитися до вирішення проблем Спілки через залучення міжнародної спільноти. Від імені Спілки Костянтин Чернявський подарував Віктору Ющенку портрет авторства художника та члена НСХУ Віталія Семенухи.

Голова НСХУ Костянтин Чернявський провів офіційну зустріч з третім Президентом України Віктором Ющенком, під час якої сторони обговорювали перспективи залучення міжнародних партнерів з Європи для співпраці та вирішення проблемних питань Спілки.

Віктор Ющенко подякував усім українським митцям за їхню творчість та здобутки під час війни, підкреслив важливість української культурної спадщини як символа національної ідентичності. Побажав скорішого одужання Костянтину Чернявському, який у липні отримав поранення під час масової атаки рф. «Російська атака на твій будинок – цілеспрямований акт знищення діячів української культури. Росіяни не пожалкували ракети особисто на тебе, козаче, бо саме ти обʼєднав творчу армію України», – наголосив Віктор Ющенко.

У розмові з третім Президентом України Костянтин Чернявський зазначив, що НСХУ стикається з багатьма проблемами, але попри це українські митці продовжують творити та мають різні здобутки. Костянтин Чернявський успішно протидіє російським агресорам за кордоном. Завдяки йому під час конференції WORD ART DAY/ARTISTS ON THE RUN союз художників рф було виключено зі впливової Міжнародної європейської асоціації спілок художників.

Від імені Національної спілки художників України із вдячністю за підтримку Костянтин Чернявський подарував Вікторові Ющенку його портрет авторства відомого художника та члена НСХУ Віталія Семенухи, визнаного сучасного портретиста України.

Вони пожартували про те, що українці перевершують росіян у багатьох сферах: «Як наш Кличко скорив російського Повєткіна в бою, Пономарьов росіянина Свидлера в шахматах, так і Семенуха скорив Сафронова в портретному мистецтві», – сказав Костянтин Чернявський.

За словами голови НСХУ, українські портретисти, зокрема Семенуха, підкорюють міжнародний художній ринок. «Семенуха, не лише не поступається розпіареному російському портретисту Сафронову в ціні, а й десятикратно перевершує його в майстерності», – зазначав раніше Костянтин Чернявський.

Віталій Семенуха – найдорожчий український художник-портретист, тому що його роботи користуються попитом серед президентів, політиків, олігархів та бізнесменів. Справжні поціновувачі мистецтва мріють мати в приватних колекціях портрети його авторства. Картини художника зберігаються в приватних колекціях і галереях в Україні, Польщі, Франції, Великобританії, Австралії та Канаді.