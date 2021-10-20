Подивилася в телефон і ступила на рейки: під Харковом потяг на смерть збив студентку (відео +18)

Подивилася в телефон і ступила на рейки: під Харковом потяг на смерть збив студентку (відео +18)

В обставинах загибелі дівчини розбираються правоохоронці.

У селищі Пісочин Харківської області потяг на смерть збив 19-річну дівчину.

Відео інциденту згодом потрапило в соціальні мережі.

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На ролику видно, як на залізничному переїзді дівчина пропустила один поїзд, однак коли ступила на рейки, її збив проїжджаючий повз другий состав.

Відзначимо, що рейки вона переходила з мобільним телефоном в руках. Можливо, через загальний шум на переїзді вона не почула, що їде ще один потяг. В результаті чого машиніст не встиг загальмувати і на повній швидкості збив дівчину. Її травми виявилися несумісні з життям.

В обставинах події розбираються правоохоронці.

Нагадаємо, що у місті Сміла Черкаської області потяг збив дев'ятикласницю. Дитина переходила колії в навушниках і не почула попереджувальних сигналів.

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