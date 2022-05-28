“Подія метаісторичного масштабу”: Арестович оцінив проголошену на соборі УПЦ незалежність від Московського патріархату

Розрив УПЦ із Москвою не тільки руйнує фінснсово-матеріальні зв’язки, але й похитує один зі стовпів російської пропаганди про єдину православність “руского міра”.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович назвав болючі наслідки для Росії, які матиме проголошена у п’ятницю, 27 травня, незалежність Української православної церкви (УПЦ) від Московського патріархату.

Про це він говорив під час розмови із російським правозахисником та публіцистом Марком Фейгіним.

За його словами, позитивним є те, що на церковному з’їзді було проголошено не тільки відокремленість від Москви, але й висловлено бажання проводити діалог з ПЦУ (Православною церквою України, яка отримала томос від Константинопольського патріарха Вафоломія - ТСН). Цей Собор він назвав "подією метаісторичного масштабу".

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Окремо Арестович відзначив те, що Собор засудив військову агресію Росії проти України та позицію Московського патріарха Кирила (Гундяєва).

“Крім фінансово-матеріальних – це руйнує один із стовпів російської пропаганди, рамку якої поставив особисто Путін. Руйнується ідея про те, що православні з центром у Москві протистоять розбещеному заходу. Тепер виявляється, що православні в Україні зреклися центру в Москві і вирушили у вільне плавання”, - зауважив він.

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Нагадаємо, Московський патріарх Кирило продовжує підтримувати вбивства та звірства російських окупантів в Україні.

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