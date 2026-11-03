Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці: Буданов зробив заяву

Кирило Буданов.

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Події у Петропавлівській Борщагівці на Київщині, які сталися 2 листопада, є неприпустимими та становлять загрозу єдності українського суспільства, особливо в умовах агресії Росії.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

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За його словами, наразі уповноважені органи встановлюють усі обставини інциденту, щоб з’ясувати повну та об’єктивну картину подій, а також притягнути до відповідальності винних.

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«Просто зараз ми випрацьовуємо всі необхідні рішення із силовим блоком для адекватної реакції та запобігання провокаціям», — наголосив очільник ОП.

Інцидент у Петропавлівській Борщагівці — що відомо

Удень 2 листопада в соціальних мережах почала поширюватися інформація про нібито захоплення людей у заручники в селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині. За повідомленнями, озброєні чоловіки утримували близько 40 осіб у підвалі приватного будинку. Згодом біля будівлі зібралися місцеві жителі, а ситуація переросла у конфлікт.

У Telegram-каналах і TikTok активно почали ширитися відео жінки у формі медика «швидкої», яка заявляла, що серед утримуваних людей є «побиті, із переламаним хребтом та некрозом». Втім, користувачі соцмереж стверджують, що жінка-лікарка — зовсім — не медикиня, а блогерка.

Окрім того, у Мережі поширилася інформація про можливий зв’язок будівлі з підрозділами «Хартія» або «Азов», які входять до складу Національної гвардії. Згодом 1-й корпус НГУ «Азов» оприлюднив офіційну заяву, у якій підтвердив, що будівля є тимчасовим пунктом дислокації військової частини 3121, яка належить до корпусу. Водночас у підрозділі відкинули звинувачення у катуваннях людей.

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Згодом з’ясувалося, приміщення використовували військовослужбовці Національної гвардії України. Командувач НГУ Олександр Півненко пояснив, що туди прибувають мобілізовані, звідки їх згодом направляють до навчальних центрів. Водночас очільник МВС Іван Вигівський заявив, що у справі про подію розпочали службову перевірку, зокрема щодо умов перебування військових.

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