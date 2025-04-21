Аварія з рейсовим автобусом на Вінниччині: у ДТП загинув громадянин Китаю

Наслідки ДТП / © Національна поліція Вінницької області

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У Могилів-Подільському районі Вінницької області сталася смертельна ДТП за участі рейсового автобуса. Унаслідок аварії, яка трапилася в неділю близько 10:44 на трасі Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський між селами Горай і Привітне, постраждали кілька пасажирів, серед яких був 48-річний громадянин Китаю.

Про це повідомили в облуправлінні Національної поліції, пише Інтерфакс-Україна.

«Вчора під час надання медичної допомоги помер громадянин Китаю», — розповіли у поліції.

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За попередньою версією слідства, водій автобуса Scania — 64-річний громадянин Молдови — не впорався з керуванням, через що транспорт злетів у кювет. Усього тілесні ушкодження отримали семеро пасажирів, серед них — восьмирічна дитина. П’ятеро людей було госпіталізовано.

Наразі правоохоронці розслідують інцидент в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 20 квітня на автодорозі сполученням Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський сталася смертельна ДТП внаслідок якої загинуло троє людей, ще восьмеро пасажирів мікроавтобуса, зокрема двоє підлітків.