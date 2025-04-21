ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Происшествия
Кількість переглядів
850
Час на прочитання
1 хв

Аварія з рейсовим автобусом на Вінниччині: у ДТП загинув громадянин Китаю

Іноземець не пережив травм, отриманих у ДТП.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Наслідки ДТП

Наслідки ДТП / © Національна поліція Вінницької області

У Могилів-Подільському районі Вінницької області сталася смертельна ДТП за участі рейсового автобуса. Унаслідок аварії, яка трапилася в неділю близько 10:44 на трасі Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський між селами Горай і Привітне, постраждали кілька пасажирів, серед яких був 48-річний громадянин Китаю.

Про це повідомили в облуправлінні Національної поліції, пише Інтерфакс-Україна.

«Вчора під час надання медичної допомоги помер громадянин Китаю», — розповіли у поліції.

За попередньою версією слідства, водій автобуса Scania — 64-річний громадянин Молдови — не впорався з керуванням, через що транспорт злетів у кювет. Усього тілесні ушкодження отримали семеро пасажирів, серед них — восьмирічна дитина. П’ятеро людей було госпіталізовано.

Наразі правоохоронці розслідують інцидент в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 20 квітня на автодорозі сполученням Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський сталася смертельна ДТП внаслідок якої загинуло троє людей, ще восьмеро пасажирів мікроавтобуса, зокрема двоє підлітків.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie