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- Происшествия
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Бігав із гранатою посеред людних дворів: у Хмельницькому чоловік постраждав від вибуху
У Хмельницькому затримали чоловіка, який бігав дворами міста з гранатою.
У Хмельницькому в неділю, 8 листопада, у чоловіка вибухнула граната просто в руці, коли він бігав вулицями міста. Унаслідок детонації боєприпасу він дістав тілесні ушкодження.
Про це повідомили у поліції Хмельницької області.
За інформацією правоохоронців, повідомлення про чоловіка з гранатою надійшло близько 15:20. Інцидент стався у мікрорайоні Ракове. За попередніми даними, боєприпас здетонував у руці чоловіка.
Перед цим у соціальних мережах почали попирювати відео, на яких видно чоловіка з гранатою, що бігає вулицями Хмельницького.
За повідомленнями очевидців, його бачили, зокрема, посеред людних міських дворів. На місце виїхали кілька екіпажів патрульної поліції, щоб затримати чоловіка та знешкодити боєприпас.
Згодом очевидці повідомили про вибух. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини події.
Подробиці щодо особи постраждалого та характеру його травм поки не уточнюються.
Нагадаємо, у Луцьку 26 вересня нетверезий чоловік кинув гранату з вікна квартири в напрямку підлітків. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, а зловмисника оперативно затримала поліція.