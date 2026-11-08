Чоловік з гранатою у Хмельницькому / © Національна поліція Хмельницької області

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У Хмельницькому в неділю, 8 листопада, у чоловіка вибухнула граната просто в руці, коли він бігав вулицями міста. Унаслідок детонації боєприпасу він дістав тілесні ушкодження.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

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За інформацією правоохоронців, повідомлення про чоловіка з гранатою надійшло близько 15:20. Інцидент стався у мікрорайоні Ракове. За попередніми даними, боєприпас здетонував у руці чоловіка.

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Перед цим у соціальних мережах почали попирювати відео, на яких видно чоловіка з гранатою, що бігає вулицями Хмельницького.

За повідомленнями очевидців, його бачили, зокрема, посеред людних міських дворів. На місце виїхали кілька екіпажів патрульної поліції, щоб затримати чоловіка та знешкодити боєприпас.

Дата публікації 17:02, 08.11.26 Кількість переглядів 13 Чоловік із гранатою в руках бігає дворами Хмельницького, його ловить поліція: перші деталі

Згодом очевидці повідомили про вибух. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини події.

Подробиці щодо особи постраждалого та характеру його травм поки не уточнюються.

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Нагадаємо, у Луцьку 26 вересня нетверезий чоловік кинув гранату з вікна квартири в напрямку підлітків. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, а зловмисника оперативно затримала поліція.

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