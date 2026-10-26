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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
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Чому реактивні дрони РФ почали долітати до заходу України: Ігнат розкрив хитрий задум ворога

На захід України летять реактивні дрони. Юрій Ігнат детально пояснив, чому так відбувається.

Автор публікації
Фото автора: Олександра Садова Олександра Садова
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Захід України атакують реактивні дрони

Захід України атакують реактивні дрони / © ТСН

Російські реактивні дрони почали долітати до західних областей. Річ у тім, що реактивний БПЛА за своїми тактико-технічними характеристиками вже ближчий до крилатих ракет, які долітають до Львова.

Про це в подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА" розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Питання у тому, які характеристики закладені в конкретний дрон, скільки у нього пального і яка бойова частина. Якщо бойову частину зняти повністю або мінімізувати її, то можна взяти більше пального й збільшити дальність.

За словами Ігната, у "Шахедів" усе корисне навантаження – це розвідувальна апаратура, засоби протидії РЕБ, бойова частина, оптика. Реактивний двигун теж має вагу, як і пальне.

"Якщо частину корисного навантаження прибрати, ту ж бойову частину, він може полетіти далі й, наприклад, провести розвідку на території західних областей. У такий спосіб вони теж тестують і випробовують ці реактивні дрони на дальність. Раніше ж таких випадків не було. Та ж "Герань-5" уже більше схожа на крилату ракету, правда ж? За формою, за крилами. Тому ми й називаємо її "ракета-дрон", – пояснив він.

Те ж стосується баражуючих боєприпасів або ракет-дронів. Наприклад, S-8000 ("Бандероль") або "Дань-Т". Вони також становлять загрозу.

"Це небезпечна річ, бо її запускають з повітряної платформи, хоч і вона летить не настільки далеко – приблизно до 600 кілометрів. Спочатку такі засоби запускали з ударно-розвідувального БпЛА "Оріон", потім із вертольотів. Можливо, зараз вони рухаються до того, щоби запускати їх з літаків", – зазначив Ігнат.

Росія атакує захід — останні новини:

Росія 23 жовтня атакувала Україну реактивними дронами. Безпілотники фіксували на заході — у небі Волині і Рівненщини, а також у кількох районах Львівської та Івано-Франківської областей.

Зокрема, вибухи лунали у Луцьку. Після серії вибухів у частині міста зникло світло. Росіяни атакували енергетичні об’єкти у Луцькому та Ковельському районах. Було знеструмлено майже 105 тис. абонентів. Окрім того, у Луцьку було часткове обмежено водопостачання.

24 жовтня РФ атакувала захід України. Внаслідок удару на Рівненську область зазнало ушкоджень цивільне підприємство, розташоване в Сарненському районі.

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