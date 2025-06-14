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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Происшествия
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ДТП з українськими школярами у Франції: з’явились нові подробиці (фото)

Українські ліцеїсти планували зупинку у Парижі, але потрапили у ДТП дорогою.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
ДТП у Франції

ДТП у Франції / © Посольство України у Франції

В автобусі, який 13 червня дорогою до Парижа з’їхав у кювет, були українські ліцеїсти, які поверталися додому на Буковину після навчального обміну.

Про це повідомило Посольство України у Франції у Фейсбуці.

Зазначається, що українські ліцеїсти поверталися додому на Буковину після навчального обміну з аграрним ліцеєм La Touche, який знаходиться у французькій Бретані. Дорогою до Парижа автобус з невстановлених причин з’їхав у кювет.

Дипломати та консули Посольства України на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом у Франції Вадимом Омельченком перебували у департаменті Сарта, на місці трагічної автокатастрофи українського автобуса, у якій постраждало багато громадян України, зокрема підлітків. Разом з Омельченком на місці ДТП були присутні міністерка праці Франції Астрід Паносян-Буве, префект департаменту Сарта Емманюель Обрі, а також представники муніципалітетів та регіону.

Ситуація залишається під особливою увагою Офісу президента Франції Еммануеля Макрона. До реагування залучено антикризовий центр Міністерства закордонних справ Франції та місцеву владу.

Команда посольства зустрілася з українськими ліцеїстами, які постраждали в аварії. Всі вони отримали необхідну підтримку, забезпечені харчуванням і тимчасовим прихистком. До допомоги також долучилися українські асоціації у Франції, які швидко прибули на місце події й опікуються громадянами України. Серед них — Solidarité Bretagne Ukraine, Ukraine au Mans та SPODIVA UKRAINE ANGERS.

Посол Вадим Омельченко розповів: «Діти, звісно, у стресі, але згуртовані й тримаються, бо вони справжні українці. Найбільше переживають за своїх поранених товаришів». Він додав, що відвідав госпіталізованих у лікарні міста Ле Ман. Біля кожного з них працює команда лікарів відповідно до їхнього стану. Посол поспілкувався з усіма, з ким дозволили медики, допоміг встановити зв’язок із батьками.

ДТП у Франції / © Посольство України у Франції

ДТП у Франції / © Посольство України у Франції

«Головне зараз — їхнє одужання, а згодом — повернення додому», — підкреслив Омельченко.

Самі підлітки розповіли, що поверталися до України, але планували зробити зупинку в Парижі, адже для багатьох це була мрія побачити французьку столицю.

/ © Посольство України у Франції

© Посольство України у Франції

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Франції трапилася аварія за участі українського автобуса, який їхав з освітнього обміну у Бретані. Загинули четверо дорослих, троє — українці. Двоє у тяжкому стані, діти мають легкі та середні травми. Зеленський подякував Франції за швидку допомогу, дипломатична команда працює з постраждалими.

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