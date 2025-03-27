На Чернігівщині батько зайнявся сексом з маленькою донькою: свідчення дитини шокують

Батько розбещував малолітню доньку / © Freepik

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У Чернігівській області до 7 років позбавлення волі засудили батька, який зайнявся сексом з малолітньою донькою. Його звинуватили у розбещенні неповнолітньої.

Про це йдеться у вироку Менського районного суду Чернігівської області.

За даними суду, влітку 2023 року батько розбещував малолітню доньку, яка навчається у 7 класі. Зокрема торкався її статевих органів. 2024 року чоловік зайнявся сексом з дитиною. У матеріалах суду вказано, що це було “без використання фізичного та психологічного насильства”.

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На суді чоловік провину визнав. Він зазначив, що його донька мешкає з бабусею і він приходив до неї. Влітку 2024 року він у будинку сестри двічі мав статевий акт з малолітньою донькою.

Дитина на суді зробила шокувальну заяву про те, що нібито “відчувала сексуальний потяг до батька”.

“Вона хотіла сексуальних стосунків з батьком, почала приставати до нього, робила йому масаж, цілувала його. Такі стосунки були тільки з батьком. Вважає себе винуватою у тому, що батько буде відбувати покарання. Про сексуальні стосунки знає з телефону”, — йдеться у матеріалах суду про свідчення дівчинки.

Свідчення дівчинки на суді / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Сестра підозрюваного та тітка потерпілої розповіла, що вона бачила, як батько та донька лежали оголеними у ліжку.

Суд визнав чоловіка винним за частиною другою статті 155, частиною другою статті 156 КК України. Його засудили до 7 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, які здійснюють діяльність із забезпечення розвитку, виховання, навчання, оздоровлення та відпочинку, лікування осіб до 18 років на строк три роки.

Нагадаємо, у Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який зґвалтував жінку після того, як нібито “вона відмовилась вийти за нього заміж”.