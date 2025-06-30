На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату в сусідів: що відомо про наслідки трагедії

Затриманий / © www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

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Ввечері 28 червня у Верхівцевській територіальній громаді Кам’янського району Дніпропетровської області чоловік кинув гранату в бік групи людей. Внаслідок вибуху загинула 50-річна жінка, ще четверо осіб, серед яких 15-річна дівчинка, дістали поранення.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області у Facebook.

На місце події оперативно прибули поліцейські, вибухотехніки й медики. Постраждалим надали першу допомогу та госпіталізували. Правоохоронці вилучили фрагменти вибухового пристрою.

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Зловмисником виявився 66-річний місцевий мешканець. За попередніми даними, він посварився з сусідами і, бажаючи помститися, кинув гранату поблизу їхнього будинку, де на той момент перебували люди.

Чоловіка затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням із Жовтоводською окружною прокуратурою йому повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства (п. 5 ч. 2 ст. 115 ККУ) та замаху на умисне вбивство кількох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1,5 ч. 2 ст. 15 ККУ) способом, небезпечним для життя багатьох людей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Бориспільському районі Київської області чоловік після конфлікту зі знайомим кинув гранату в подвір’я його будинку.

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