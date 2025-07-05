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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Происшествия
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89
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На Дніпропетровщині мати з співмешканцем до смерті побили 4-річного хлопчика: як їх покарали

Дитину не врятували — від численних побоїв хлопчик помер.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Дитина

Дитина / © Pixabay

У Дніпропетровській області 4-річний хлопчик загинув від побиття. У жорстокому злочині підозрюють його матір та її співмешканця.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Дніпропетровщини.

 — їм уже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Слідство встановило, що дитині завдали численні удари по тілу. Отримані травми виявилися смертельними. Обом фігурантам 4 липня суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою.

«На виконання доручення Генерального прокурора процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюватиметься групою прокурорів під керівництвом керівника обласної прокуратури», — йдеться у повідомленні.

Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Якщо провину доведуть — обом загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Рівненщині внаслідок обвалу бетонного паркану загинув 4-річний хлопчик.

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