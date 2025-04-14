На Івано-Франківщині жінка народила дитину та викинула її в колодязь: подробиці трагедії

Немовля / © pixabay.com

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У Коломиї 41-річна місцева жителька народила сина та викинула його у колодязь.

Про це повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура.

«За публічного обвинувачення прокурорів Коломийської окружної прокуратури 41-річну жінку визнано винуватою у вбивстві своєї новонародженої дитини відразу після пологів (ст.117 КК України). Їй призначено покарання — 2 роки і 6 місяців позбавлення волі», — йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, 10 липня 2023 року жінка, приховуючи свою вагітність, самостійно народила хлопчика вдома. Немовля було доношеним і здоровим, вагою понад 3 кг. Після пологів мати обгорнула дитину сорочкою та халатом і викинула його в криницю, що була поруч з її будинком. До набрання вироком законної сили жінка залишена під вартою за рішенням суду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у місті Богуславі на Київщині мати залишила новонароджену дитину у сумці на вулиці.