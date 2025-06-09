На Харківщині пенсіонеру під час відпочинку біля водойми відірвало ногу (фото)

Потерпілого доправили до лікарні / © УНІАН

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У селі Мартове, що входить до Печенізької громади Харківської області, 79-річний харків’янин зазнав важких травм під час відпочинку біля Печенізького водосховища. Чоловік випадково наступив на невідомий вибуховий пристрій, унаслідок чого отримав серйозне поранення та втратив частину ноги.

Про це повідомила Поліція Харківської області.

«9 червня до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Мартове на невстановленому вибуховому пристрої підірвався чоловік», — йдеться у повідомленні.

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Попередньо встановлено, що під час перебування біля берега водойми пенсіонер натрапив на вибухонебезпечний предмет. Вибух спричинив травматичну ампутацію верхньої частини гомілки.

© Facebook/Поліція Харківщини

Потерпілого доправили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Правоохоронці з’ясовують обставини події та готуються внести інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

© Патрульна поліція Харківської області

У зв’язку з цим випадком поліція знову закликає мешканців регіону бути максимально обережними, уникати відвідування лісів, полів, узлісь та територій, де могли залишитися вибухонебезпечні предмети після бойових дій. У разі виявлення підозрілих об’єктів слід одразу телефонувати на гарячі лінії 101 або 102.

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Нагадаємо, на пляжі в Затоці на Одещині двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої та загинули на місці.