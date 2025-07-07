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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Происшествия
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На Миколаївщині загорівся склад боєприпасів: чи є загроза населенню

Пожежа, що сталася на складі з боєприпасами, ймовірно, спричинена підпалом сухої трави.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Фото ілюстративне

Фото ілюстративне / © Pexels

У понеділок, 7 липня, близько 10:00 у Миколаївській області сталася пожежа на місці зберігання боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня України в Telegram.

«Причина виникнення пожежі уточнюється, але за попередньою інформацією, вона не пов’язана з ворожими обстрілами. Ймовірно, займання сталося від горіння сухої трави. Відбувається поодинока детонація», — йдеться у повідомленні.

У Силах оборони зазначили, що на місці працюють рятувальники ДСНС, які вже локалізували осередок займання. «Вогнеборці докладають максимум зусиль для ліквідації пожежі», — повідомила адміністрація.

Склад розташований поза межами населених пунктів, тому, за даними обласної адміністрації, загрози для місцевого населення немає. Жителів закликали залишатися в безпечних місцях до повної ліквідації наслідків.

Наразі військове командування створило спеціальну комісію для розслідування інциденту. Її завдання — з’ясувати, чи були порушення у зберіганні боєприпасів і хто несе відповідальність за ситуацію. В ОВА підкреслили важливість кожної одиниці боєкомплекту, яка «зберігає життя наших воїнів на передовій».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Донецькій області в окупованому Харцизьку пролунали потужні вибухи. Ймовірно, було атаковано склад боєприпасів.

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