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На Миколаївщині загорівся склад боєприпасів: чи є загроза населенню
Пожежа, що сталася на складі з боєприпасами, ймовірно, спричинена підпалом сухої трави.
У понеділок, 7 липня, близько 10:00 у Миколаївській області сталася пожежа на місці зберігання боєприпасів.
Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня України в Telegram.
«Причина виникнення пожежі уточнюється, але за попередньою інформацією, вона не пов’язана з ворожими обстрілами. Ймовірно, займання сталося від горіння сухої трави. Відбувається поодинока детонація», — йдеться у повідомленні.
У Силах оборони зазначили, що на місці працюють рятувальники ДСНС, які вже локалізували осередок займання. «Вогнеборці докладають максимум зусиль для ліквідації пожежі», — повідомила адміністрація.
Склад розташований поза межами населених пунктів, тому, за даними обласної адміністрації, загрози для місцевого населення немає. Жителів закликали залишатися в безпечних місцях до повної ліквідації наслідків.
Наразі військове командування створило спеціальну комісію для розслідування інциденту. Її завдання — з’ясувати, чи були порушення у зберіганні боєприпасів і хто несе відповідальність за ситуацію. В ОВА підкреслили важливість кожної одиниці боєкомплекту, яка «зберігає життя наших воїнів на передовій».
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Донецькій області в окупованому Харцизьку пролунали потужні вибухи. Ймовірно, було атаковано склад боєприпасів.