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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Происшествия
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На пляжі в Затоці прогримів вибух, є жертви - подробиці (оновлено)

На популярному пляжі в Одеській області стався смертельний інцидент.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Швидка допомога

Швидка допомога / © Freepik

На пляжі в Затоці на Одещині двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої та загинули на місці.

Про це ТСН.UA повідомили у поліції Одеської області.

«Двоє підірвалися, обоє загиблі. Зараз на місці працює слідча оперативна група», — повідомили в поліції.

Наразі встановлюються обставини події та вирішується питання щодо кваліфікації.

«Щодо віку та обставин інформація буде уточнена пізніше», — заявили правоохоронці.

Як пізніше повідомили в поліції Одеської області, за попередньою інформацією, під час купання у морі в результаті вибуху невідомого предмета загинули двоє чоловіків 24 та 34 років. Особи загиблих наразі встановлюються.

На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, фахівці управління вибухотехнічної служби і та співробітники ДСНС.

Встановлюються повні обставини події та вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

Нагадаємо, 6 червня обласна адміністрація оголосила про старт курортного сезону. Втім, пляжі в Затоці офіційно не внесені до переліку відкритих зон, хоча там приймають туристів.

В Одесі відкрито для відпочивальників 11 пляжів, а на території області — лише один. Ці локації обрали з огляду на безпеку: на морському узбережжі встановлені хвилерізи, які допомагають захистити пляжі від мін, що можуть викидатися морем. Крім того, минулого року фахівці натягували спеціальні сітки для додаткового захисту.

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