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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Происшествия
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На Рівненщині потяг наїхав на автомобіль: є загиблі (фото)

Внаслідок трагедії загинуло дві людини.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Наслідки ДТП

Наслідки ДТП

У Рівненській області, в селі Рудня Радивилівського району, пасажирський потяг скоїв наїзд на автомобіль.

Про це повідомили в поліції Рівненської області.

«2 травня, близько 19:30, у селі Рудня пасажирський потяг сполученням „Ужгород-Харків“ наїхав на автомобіль ВАЗ 2109, який перебував на коліях», — йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, внаслідок ДТП загинули двоє чоловіків — водій та пасажир. Одного з них намагалися врятувати медики, однак травми виявилися несумісними з життям. Наразі поліція з’ясовує обставини аварії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на перегоні «Щирець-Миколаїв» поблизу села Черкаси (Львівський район) потяг наїхав на чоловіка.

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