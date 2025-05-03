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На Рівненщині потяг наїхав на автомобіль: є загиблі (фото)
Внаслідок трагедії загинуло дві людини.
У Рівненській області, в селі Рудня Радивилівського району, пасажирський потяг скоїв наїзд на автомобіль.
Про це повідомили в поліції Рівненської області.
«2 травня, близько 19:30, у селі Рудня пасажирський потяг сполученням „Ужгород-Харків“ наїхав на автомобіль ВАЗ 2109, який перебував на коліях», — йдеться в повідомленні.
За інформацією поліції, внаслідок ДТП загинули двоє чоловіків — водій та пасажир. Одного з них намагалися врятувати медики, однак травми виявилися несумісними з життям. Наразі поліція з’ясовує обставини аварії.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на перегоні «Щирець-Миколаїв» поблизу села Черкаси (Львівський район) потяг наїхав на чоловіка.