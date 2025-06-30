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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Происшествия
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На Тернопільщині від отруєння грибами загинули троє дітей, п’ятеро - у лікарні: деталі

Мати тривалий час не зверталася по медичну допомогу, що призвело до трагічних наслідків.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Лікарі

Лікарі / © Pixabay

Отруєння грибами призвело до трагедії у багатодітній родині з Чортківського району. Після споживання млинців із грибами, зібраними в лісі, загинули троє дітей, ще п’ятеро — у тяжкому стані. Мати дітей підозрюється у злочинній недбалості.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Прокуратура Чортківського району повідомила про підозру мешканці міста Копичинці у злісному невиконанні обов’язків щодо догляду за дітьми та залишенні малолітніх у небезпеці. За версією слідства, жінка проігнорувала явні симптоми отруєння й не звернулась до медиків вчасно.

Інцидент трапився 27 жовтня 2024 року. У родині з семи дітей, а також у гості — восьма дитина, з’явилися ознаки гострого отруєння після вечері. Виявилося, що млинці були приготовані з грибів, які зібрав у лісі співмешканець матері.

Попри погіршення стану дітей уже тієї ж ночі, мати звернулася по медичну допомогу лише 30 жовтня — через три дні. На той момент було вже пізно: двоє її дітей, дівчинка, яка гостювала, і сам співмешканець померли. Ще п’ятеро дітей отримали важкі тілесні ушкодження.

Жінці інкримінують одразу дві статті Кримінального кодексу України: т. 166 — злісне невиконання обов’язків по догляду за дітьми, ч. 3 ст. 135 — залишення в небезпеці, що спричинило смерть. За цими статтями їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Наразі всі постраждалі діти вилучені з сім’ї. Вони потребують тривалого лікування та психологічної допомоги. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у лікарні Дніпра померла 8-річна дівчинка, яка отруїлася консервованими грибами.

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