На Волині вантажний поїзд збив авто, є загиблий (фото)

Наслідки аварії / © Поліція Волинської області/Facebook

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У Волинській області на залізничному переїзді між селами Сілець і Турійськ вантажний поїзд зіткнувся з автомобілем Skoda, яким керував 19-річний водій.

Про це повідомили у прес-службі поліції Волинської області у Facebook.

Попередньо встановлено, що легковик перетинав залізничний переїзд на заборонний сигнал світлофора, що й призвело до зіткнення з поїздом. Унаслідок аварії молодий чоловік загинув на місці.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Під час досудового розслідування буде з’ясовано всі обставини трагедії.

Поїзд наїхав на авто / © Facebook/ Поліція Волині

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на перегоні «Щирець-Миколаїв» поблизу села Черкаси (Львівський район) потяг наїхав на чоловіка. Від отриманих травм він загинув.