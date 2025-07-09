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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Происшествия
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На Волині вантажний поїзд збив авто, є загиблий (фото)

Від отриманих травм водій авто загинув на місці події.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Наслідки аварії

Наслідки аварії / © Поліція Волинської області/Facebook

У Волинській області на залізничному переїзді між селами Сілець і Турійськ вантажний поїзд зіткнувся з автомобілем Skoda, яким керував 19-річний водій.

Про це повідомили у прес-службі поліції Волинської області у Facebook.

Попередньо встановлено, що легковик перетинав залізничний переїзд на заборонний сигнал світлофора, що й призвело до зіткнення з поїздом. Унаслідок аварії молодий чоловік загинув на місці.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Під час досудового розслідування буде з’ясовано всі обставини трагедії.

Поїзд наїхав на авто / © Facebook/ Поліція Волині

Поїзд наїхав на авто / © Facebook/ Поліція Волині

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на перегоні «Щирець-Миколаїв» поблизу села Черкаси (Львівський район) потяг наїхав на чоловіка. Від отриманих травм він загинув.

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