На Закарпатті п’яна водійка BMW влетіла в блокпост: загинув прикордонник (моторошні фото)

ДТП на Закарпатті / © Патрульна поліція Закарпаття

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У Перечині на Закарпатті місцева жителька за кермом BMW з ознаками алкогольного сп’яніння врізалася у контрольно-ревізійний пункт правоохоронців. Від отриманих травм помер 45-річний майстер-сержант Державної прикордонної служби України Володимир Скловський.

Про це розповіли у поліції Закарпатської області у Facebook.

«7 липня близько 4:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Перечин автівка влетіла в контрольно-ревізійний пункт правоохоронців. Внаслідок ДТП є потерпілі. За викликом виїхала слідчо-оперативна група Відділення поліції №1 Ужгородського райуправління поліції. Поліцейські провели першочергові заходи на місці події, оглянули записи з камер відеоспостереження та встановили попередні обставини автопригоди», — йдеться у повідомленні.

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Наслідки ДТП / © Національна поліція Закарпатської області

ДТП на Закарпатті / © Національна поліція Закарпатської області

Повідомляється, що 53-річна мешканка Перечина, керуючи BMW X5, не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу та врізалася у бетонне огородження контрольно-ревізійного пункту правоохоронців. Внаслідок аварії 45-річного військовослужбовця ДПСУ госпіталізували, але він помер від отриманих травм. Водійка мала явні ознаки алкогольного сп’яніння, але відмовилася проходити тест на алкоголь.

ДТП на Закарпатті / © Національна поліція Закарпатської області

Поліція затримала винуватицю ДТП за статтею 208 КПК України. Жінка перебуває у лікарні під постійним наглядом через травми, отримані під час зіткнення. Крім того, у медзаклад доставили її пасажира, 31-річного чоловіка з Івано-Франківської області.

Майстер-сержант Державної прикордонної служби України Володимир Скловський

Слідчі Нацполіції Закарпаття відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що призвело до смерті людини. Затриманій загрожує до 10 років ув’язнення та позбавлення права керувати авто на 5–10 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Закарпатті начальник відділу місцевого правоохоронного органу порушив правила дорожнього руху, через його дії загинули двоє людей, а їхні діти залишилися сиротами.

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