На Житомирщині через обвал мосту люди залишилися відрізаними від цивілізації (фото)

Міст з’єднував два береги / © видання Субота

У Житомирській області в селі Вербівка Чижівської громади Звягельського району через сильні зливи та підняття рівня річки Случ обвалився міст, що з’єднував два береги. Внаслідок цього понад 45 мешканців залишилися без доступу до магазину, аптеки та медичної допомоги.

Про це пише видання Субота.

Місцеві жителі розповідають, що протягом шести років самостійно намагалися підтримувати міст у робочому стані, але паводок зруйнував усі їхні зусилля. Тепер дістатися на протилежний берег можливо лише човном або через об’їзну польову дорогу, яка не призначена для регулярного користування та небезпечна.

Мешканці, серед яких Марина та Лідія, зазначають, що через зруйнований міст вони не можуть відвідати літніх родичів, звернутися до лікаря, а також побоюються за безпеку у випадку пожежі чи інших надзвичайних ситуацій.

Чижівський сільський голова Аркадій Ратушнюк пояснив, що наразі обвал не класифікують як надзвичайну ситуацію відповідно до законодавства. За його словами, тимчасовий міст планують відновити вже наступного тижня після доставки необхідної деревини для ремонту.

Фахівці відзначають, що липневі дощі та підвищення рівня річки Случ завдали серйозної шкоди місцевій інфраструктурі, і мешканцям доводиться пристосовуватися до нових обставин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мешканці мікрорайону Корабел у Херсоні опинилися у блокаді через пошкодження автомобільного мосту ударом російського КАБа.