Рекетир з РФ "вибивав" молотками "данину" з мобілізованих та онкохворих – розслідування СБУ (фото)

Злочинна організація постійно розширювала територію своїх злочинів та впливу / © СБУ

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Служба безпеки нейтралізувала злочинну організацію, яка тероризувала українців. За результатами спецоперації у Чернівцях затримано п’ятьох бандитів, серед яких є двоє лідерів цього злочинного угруповання і громадянин РФ, що незаконно перебував на території України.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Як встановило розслідування, фігуранти під вигаданими приводами вибивали гроші із потерпілих. Зокрема, з мобілізованих і поранених військових, онкохворих та їхніх родин.

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Зловмисники вимагали 40 тис. доларів з військовослужбовця Нацгвардії та його онкохворого приятеля / © СБУ

Виявилося, що ці зловмисники вимагали 40 тис. доларів з військовослужбовця Нацгвардії та його онкохворого приятеля.

Рекетири спочатку створили штучну конфліктну ситуацію з потерпілими / © СБУ

“Встановлено, що рекетири спочатку створили штучну конфліктну ситуацію з потерпілими, а потім били їх молотками по голові прямо посеред вулиці. Після цього онкохворий потрапив до реанімації”, – заявили в СБУ.

Служба безпеки затримала лідерів банди і їхніх спільників / © СБУ

Так зловмисники намагалися прискорити передачу їм всієї суми так званої “данини”. У разі відмови вони обіцяли повернутися, викрасти своїх жертв і закатувати їх. Також погрожували навідатися до їхніх родин, щоб вчинити насилля над дружинами та малолітніми дітьми.

Фігуранти діяли у складі злочинної організації, яку очолював місцевий рецидивіст / © СБУ

Служба безпеки затримала лідерів банди і їхніх спільників, коли ті приїхали до потерпілих забрати гроші.

За даними слідства, фігуранти діяли у складі злочинної організації, яку очолював місцевий рецидивіст. Він вже має судимість за наркозлочини та незаконне зберігання зброї.

Злочинна організація постійно розширювала територію своїх злочинів та впливу / © СБУ

Ієрархічно йому підпорядковувались ще два кримінальні угруповання, одне з яких очолював російський громадянин на прізвисько “Рускій”.

Організація постійно розширювала територію своїх злочинів та впливу, щоб охопити всю Буковину, а також Прикарпаття та Хмельниччину.

Наразі слідчі СБУ готують підозру трьом затриманим лідерам банди і двом її активним учасникам за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження).

Тривають заходи для притягнення до відповідальності всіх фігурантів і додаткової кваліфікації їхніх дій за створення злочинної організації та участь у ній.

Зловмисникам загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Варшаві затримали жінку, яка систематично труїла колегу. 56-річна прибиральниця додавала отруйні хімікати в напої співробітниці.

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