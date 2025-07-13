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Скандал на Тернопільщині: підліток спаплюжив пам’ятник Герою Небесної сотні
Юнак виліз на меморіал Олександру Капіносу та оприлюднив знімок у соцмережі.
На Тернопільщині 16-річний підліток виліз на пам’ятник Герою Небесної сотні Олександру Капіносу та виклав фото в соцмережах.
Про інцидент повідомили поліція Тернопільської області у Facebook та сестра загиблого — Наталія Капінос у Facebook.
Вона назвала вчинок «ганебним» і закликала місцеву владу та правоохоронців звернути на це увагу.
«Я не розумію, що могло спонукати земляка на такий вчинок. Очевидно, хлопець хотів показати себе серед молоді, але це дуже погано», — написала Наталія.
У поліції уточнили, що 12 липня у центрі села Дунаїв Кременецької громади підліток виліз на пам’ятник Герою Небесної сотні, а фото оприлюднив у мережі. Особу порушника швидко встановили — ним виявився місцевий 16-річний юнак. Зараз правоохоронці розглядають питання про адміністративну відповідальність.
Олександр Капінос — учасник Революції гідності. Він прибув на Євромайдан наприкінці листопада 2013 року і став ройовим 35-ї сотні «Волинська Січ» під псевдо Кремінь. Під час силового штурму Майдану 18 лютого 2014 року Олександр отримав тяжке поранення голови, його прооперували, але наступного дня він помер у лікарні у 29 років.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у центрі Києва чоловік намагався пошкодити прапорці на Майдані Незалежності.