Виїзд за кордон хлопців 18-22 років / © ТСН.ua

Реклама

Українські студенти дедалі частіше беруть академічні відпустки або переходять на онлайн-навчання і потім виїжджають за кордон.

Про це заявив президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко, пише «Судово-юридична газета».

«Рішенню уряду всього 12 днів, тому говорити про якусь масову проблему поки що не доводиться. Але тенденція, на мій погляд, не дуже добра. Студенти хочуть оформити академічну відпустку чи перейти на онлайн-навчання для того, виїхати», — сказав він, уточнивши, що це інформація від ректора одного з університетів.

Реклама

За даними Мірошниченка, відтік молоді вже відчувається на ринку праці.

«Бізнес відчуває значну нестачу працівників, особливо кваліфікованих. Він інвестує у перенавчання та підвищення кваліфікації жінок, молоді, літніх людей та людей з інвалідністю. Дозвіл виїжджати 18-22-річним хлопцям може змінити ситуацію на ринку праці, але висновки робити зарано», — вважає президент Конфедерації роботодавців.

Нагадаємо, що 26 серпня уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон. Голова МВС Клименко пояснив, навіщо дозволили виїзд 18–22-річним.

Сьогодні стало відомо, що український бізнес повідомляє про звільнення серед чоловіків 18–22 років, яким дозволили виїздити за кордон.