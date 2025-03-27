ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Происшествия
Кількість переглядів
470
Час на прочитання
1 хв

Трагедія на Сумщині: в пожежі загинула 4-річна дитина

Загорівся житловий будинок, внаслідок чого загинули троє людей.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Пожежа

Загорівся житловий будинок / © ДСНС

На Сумщині в селі Комиші Охтирського району загорівся житловий будинок. На місці пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих. Ще двоє постраждали, зокрема 4-річна дитина. Її госпіталізували, але вона, на жаль, не вижила.

Про це повідомили в ДСНС.

Пожежа виникла 27 березня о 16:45. Ліквідували загоряння о 17:32.

/ © ДСНС

© ДСНС

“На місці виявлено тіла двох загиблих. Ще двоє постраждалих, включно з 4-річною дитиною, були госпіталізовані. На жаль, дитину врятувати не вдалося”, — йдеться у повідомленні.

Що саме спричинило трагедію — з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, раніше подібна пожежа сталася на Миколаївщині. Там на ліжку живцем згоріла дитина.

Читайте також:

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie