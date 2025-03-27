Трагедія на Сумщині: в пожежі загинула 4-річна дитина

Загорівся житловий будинок / © ДСНС

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На Сумщині в селі Комиші Охтирського району загорівся житловий будинок. На місці пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих. Ще двоє постраждали, зокрема 4-річна дитина. Її госпіталізували, але вона, на жаль, не вижила.

Про це повідомили в ДСНС.

Пожежа виникла 27 березня о 16:45. Ліквідували загоряння о 17:32.

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© ДСНС

“На місці виявлено тіла двох загиблих. Ще двоє постраждалих, включно з 4-річною дитиною, були госпіталізовані. На жаль, дитину врятувати не вдалося”, — йдеться у повідомленні.

Що саме спричинило трагедію — з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, раніше подібна пожежа сталася на Миколаївщині. Там на ліжку живцем згоріла дитина.

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