- Дата публікації
-
- Категорія
- Происшествия
- Кількість переглядів
- 470
- Час на прочитання
- 1 хв
Трагедія на Сумщині: в пожежі загинула 4-річна дитина
Загорівся житловий будинок, внаслідок чого загинули троє людей.
На Сумщині в селі Комиші Охтирського району загорівся житловий будинок. На місці пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих. Ще двоє постраждали, зокрема 4-річна дитина. Її госпіталізували, але вона, на жаль, не вижила.
Про це повідомили в ДСНС.
Пожежа виникла 27 березня о 16:45. Ліквідували загоряння о 17:32.
“На місці виявлено тіла двох загиблих. Ще двоє постраждалих, включно з 4-річною дитиною, були госпіталізовані. На жаль, дитину врятувати не вдалося”, — йдеться у повідомленні.
Що саме спричинило трагедію — з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, раніше подібна пожежа сталася на Миколаївщині. Там на ліжку живцем згоріла дитина.
Читайте також: