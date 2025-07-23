У Дніпрі біля банкомату вбили жінку: подробиці трагедії (фото)

Тіло жінки було біля банкомату / © Телеграф

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У Дніпрі на Слобожанському проспекті сталося жорстоке вбивство — тіло жінки з ножовими пораненнями знайшли поряд з банкоматом.

Інформацію про інцидент повідомили місцеві телеграм-канали і «Телеграф».

Речниця поліції Анна Старчевська підтвердила факт загибелі жінки, а також зазначила, що правоохоронці вже затримали особу, яку підозрюють у скоєнні злочину. Наразі деталей щодо затриманого офіційно не розголошують.

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Мережею шириться припущення, що нападником міг бути 14-річний підліток. Також з’явилася інформація, що трагедія сталася рано-вранці — приблизно о 5:30, коли жінка підійшла до банкомату, щоб зняти готівку.

У поліції поки утримуються від підтвердження особи підозрюваного, зауваживши, що наразі йому ще не оголосили офіційну підозру. Правоохоронці продовжують працювати на місці події, документують злочин і збирають усі необхідні докази.

Варто пам’ятати, що відповідно до закону, кожна особа вважається невинною доти, доки її провина не буде доведена в суді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у столиці чоловік вирішив оригінально помститися банківській установі через брак коштів на своєму рахунку. Він хотів перевірити стан власного рахунку, а коли не виявив коштів — вирішив помститися банківській установі та розбив банкомат.

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