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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Происшествия
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У Краматорську стався вибух у гуртожитку: загинув 15-річний хлопець, ще двоє дітей у лікарні (фото)

Слідчі з’ясовують, що саме спричинило трагедію.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Наслідки вибуху у гуртожитку

Наслідки вибуху у гуртожитку / © Суспільне

Увечері 13 червня у місті Краматорськ (Донецька область) у місцевому гуртожитку стався вибух, внаслідок якого загинула одна дитина, ще двоє отримали тяжкі поранення.

Про це повідомила пресслужба поліції

Трагедія сталася близько 16:00 у кімнаті гуртожитку, де на той момент перебували троє підлітків — двоє братів, 15 і 13 років, та їхній товариш. За попередніми даними, у приміщенні здетонував вибухонебезпечний предмет.

У результаті вибуху всі троє хлопців отримали численні осколкові поранення та переломи. Їх екстрено госпіталізували до лікарні. На жаль, врятувати старшого з братів не вдалося — 15-річний підліток помер у медзакладі. Його молодший брат і товариш зараз перебувають у реанімації у вкрай тяжкому стані.

Також постраждав 6-річний хлопчик, який у момент вибуху знаходився під вікнами кімнати. Його госпіталізували з саднами та забоями, загрози для життя дитини немає.

Вибух у Краматорську / © Національна поліція Донецької області

Вибух у Краматорську / © Національна поліція Донецької області

Вибух у Краматорську

Вибух у Краматорську

Поліція проводить слідчі дії, щоб встановити точну причину інциденту. Основна версія — необережне поводження з вибухонебезпечним предметом. Правоохоронці не виключають, що боєприпас або його частини могли бути знайдені на вулиці й занесені до приміщення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 25 травня, під час масованого удару по Києву, росіяни серед іншого влучили у студентський гуртожиток КНУ імені Тараса Шевченка в Голосіївському районі столиці.

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