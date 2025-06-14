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У Краматорську стався вибух у гуртожитку: загинув 15-річний хлопець, ще двоє дітей у лікарні (фото)
Слідчі з’ясовують, що саме спричинило трагедію.
Увечері 13 червня у місті Краматорськ (Донецька область) у місцевому гуртожитку стався вибух, внаслідок якого загинула одна дитина, ще двоє отримали тяжкі поранення.
Про це повідомила пресслужба поліції
Трагедія сталася близько 16:00 у кімнаті гуртожитку, де на той момент перебували троє підлітків — двоє братів, 15 і 13 років, та їхній товариш. За попередніми даними, у приміщенні здетонував вибухонебезпечний предмет.
У результаті вибуху всі троє хлопців отримали численні осколкові поранення та переломи. Їх екстрено госпіталізували до лікарні. На жаль, врятувати старшого з братів не вдалося — 15-річний підліток помер у медзакладі. Його молодший брат і товариш зараз перебувають у реанімації у вкрай тяжкому стані.
Також постраждав 6-річний хлопчик, який у момент вибуху знаходився під вікнами кімнати. Його госпіталізували з саднами та забоями, загрози для життя дитини немає.
Поліція проводить слідчі дії, щоб встановити точну причину інциденту. Основна версія — необережне поводження з вибухонебезпечним предметом. Правоохоронці не виключають, що боєприпас або його частини могли бути знайдені на вулиці й занесені до приміщення.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 25 травня, під час масованого удару по Києву, росіяни серед іншого влучили у студентський гуртожиток КНУ імені Тараса Шевченка в Голосіївському районі столиці.