У Харкові під час купання в гідропарку потонув 8-річний хлопчик (фото)

Рятувальник дістали тіло хлопчика з водойми / © ДСНС

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У Харкові 14 липня восьмирічний хлопчик зник під час купання у Журавлівському гідропарку. Водолази відразу розпочали пошуки. Тіло дитини було виявлено наступного ранку, 15 липня, та піднято на поверхню.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram.

За інформацією відомства, лише за минулу добу на водоймах України загинули вісім осіб, серед них — одна дитина в місті Обухів Київської області.

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© ДСНС

© ДСНС

Фатальні випадки сталися також у Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій та Вінницькій областях. У Полтавській області вдалося врятувати одну людину.

ДСНС закликає дотримуватись правил безпеки під час відпочинку біля води:

«Шановні батьки! Пам’ятайте: лише кілька секунд неуважності можуть коштувати дитині життя. Від початку року на водоймах України загинуло вже 40 дітей», — наголосили у ДСНС.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Полтавській області 6-річна дитина потонула в аквапарку.

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