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У Харкові під час купання в гідропарку потонув 8-річний хлопчик (фото)
Трагедія в Харкові поповнила невтішну статистику смертей на воді.
У Харкові 14 липня восьмирічний хлопчик зник під час купання у Журавлівському гідропарку. Водолази відразу розпочали пошуки. Тіло дитини було виявлено наступного ранку, 15 липня, та піднято на поверхню.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram.
За інформацією відомства, лише за минулу добу на водоймах України загинули вісім осіб, серед них — одна дитина в місті Обухів Київської області.
Фатальні випадки сталися також у Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій та Вінницькій областях. У Полтавській області вдалося врятувати одну людину.
ДСНС закликає дотримуватись правил безпеки під час відпочинку біля води:
«Шановні батьки! Пам’ятайте: лише кілька секунд неуважності можуть коштувати дитині життя. Від початку року на водоймах України загинуло вже 40 дітей», — наголосили у ДСНС.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Полтавській області 6-річна дитина потонула в аквапарку.