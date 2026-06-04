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Категорія
Происшествия
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У Луганську після вибухів спалахнула масштабна пожежа: під ударом могла опинитися нафтобаза

У тимчасово окупованому Луганську пролунала серія вибухів, після чого в місті спалахнула масштабна пожежа. За повідомленнями моніторингових каналів, під ударом могла опинитися нафтобаза, яку використовують російські окупаційні війська.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Луганщина

Луганщина / © фото з соцмереж

У тимчасово окупованому Луганську ввечері пролунали вибухи, після яких у місті спалахнула сильна пожежа. За попередніми даними, удар міг припасти по нафтобазі.

За інформацією місцевих Telegram-каналів та очевидців, над містом здійнявся густий стовп чорного диму, а на місці займання було видно потужне полум'я. У мережі публікують відео, на яких зафіксовано наслідки удару.

Наразі офіційного підтвердження щодо характеру ураженого об'єкта немає. Водночас моніторингові канали припускають, що під ударом могла опинитися одна з нафтобаз, які використовуються для забезпечення російських окупаційних військ паливом.

Окупаційна влада про наслідки події поки не повідомляла. Інформація щодо можливих постраждалих або масштабів руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, нафтобази в окупованому Луганську вже неодноразово ставали цілями атак. Раніше після ударів по таких об'єктах у місті також виникали масштабні пожежі.

Раніше йшлося про те, що Україна активно нарощує використання безпілотників середньої дальності для ударів по російських складах, командних пунктах, логістичних вузлах і техніці на відстані від 20 до 300 кілометрів від лінії фронту. Через це райони, які раніше вважалися для окупантів відносно безпечним тилом, фактично перетворюються на «кіл-зону», змушуючи російське командування відсувати склади та логістичні центри далі від фронту. Це ускладнює постачання боєприпасів і техніки та вже впливає на ситуацію на полі бою, зазначають аналітики

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