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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5548
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2 хв

У моторошній ДТП під Кривим Рогом загинув всесвітньо відомий український фотограф Давид Дубницький

Мотоцикл, яким керував Дубницький, зіткнувся з легковиком.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Давид Дубницький

Давид Дубницький / © Wikimedia

21 липня неподалік Кривого Рогу внаслідок аварії за участю мотоцикла та автомобіля Hyundai загинув 48-річний фотограф Давид Дубницький. Його пасажирка дістала травми та була доправлена до лікарні.

Про це повідомив його давній друг Леонід Злобинський у Facebook та Інформатор.

«Це було так безтурботно і щасливо тоді, розуміти, що цей талановитий хлопчик наш „родич“, а сьогодні він загинув, врізавшись на мотоциклі в автомобіль, в дорозі з Одеси до Дніпра, світлий, нічим не заплямований, скільки він міг ще прекрасного привнести в наш брудний світ! Світла пам’ять, Діма/Давид Дубницький», — написав він.

Як повідомляє Дніпро Оперативний, Дубницький їхав додому до Дніпра з Одеси. Авто зіткнулося з мотоциклом на трасі — фотограф загинув дорогою до лікарні, тоді як постраждалу пасажирку доправили до медзакладу.

Що по нього відомо

Давид Дубницький народився 29 квітня 1977 року в Дніпрі. Світову популярність він здобув завдяки естетичним і глибоко чуттєвим фотопроєктам у жанрі еротичного портрету. Його роботи вирізнялися винятковою увагою до емоційної глибини, гри світла та жіночої краси — не вульгарної, а витонченої й мистецької.

Кар’єру фотографа Давид почав лише у 2010 році, проте вже за кілька років його ім’я стало відомим далеко за межами України. У 2019 році він проводив майстер-класи у 22 країнах на чотирьох континентах: зокрема в Нью-Йорку, Мехіко, Шанхаї, Лондоні, Амстердамі й Тель-Авіві.

У березні 2024 року він запустив власний мобільний додаток NYMF — платформу для демонстрації своїх робіт та навчання шанувальників фотомистецтва. Його Instagram мав понад 1,2 мільйона підписників, а серед моделей, які співпрацювали з ним — зірки шоу-бізнесу, зокрема Кендалл Дженнер (у комерційних проєктах).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що захищаючи Україну від ворога, 30 липня на Донеччині загинув фотограф-орнітолог з Миколаєва Олексій Сапуга.

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