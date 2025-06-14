У Полтаві Tesla влетіла в автостоянку: п’ятеро постраждалих (фото)

Наслідки ДТП / © Поліція Полтавщини

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У ніч проти 14 червня у Полтаві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали п’ятеро осіб. Аварія трапилася близько 03:30 на проспекті Вавілова. Про це повідомили в поліції.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини у Telegram.

За попередніми даними слідства, водій автомобіля Tesla не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та протаранив автостоянку. Унаслідок цього було пошкоджено сім припаркованих машин.

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У салоні Tesla перебували п’ятеро людей. Троє з них отримали серйозні травми та були госпіталізовані, ще двом надали медичну допомогу на місці.

Наразі слідчі з’ясовують усі обставини інциденту. Відомості за фактом ДТП вже внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Справу кваліфікують за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень.

© Поліція Полтавщини

© Поліція Полтавщини

Повідомляється, що поліція продовжує розслідування, аби встановити причини та винуватця аварії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ДТП загинув колишній начальник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Холодов.

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